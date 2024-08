Bračni par vatrogasci: 'Suprug i ja zbog djeteta nikad nismo na istoj lokaciji. Imamo dogovor...'

Suprug i ja se nismo vidjeli tri dana otkako je požar izbio, nismo na istoj strani. Imamo takav dogovor da nikad nismo na istim zgarištima. Kod kuće imamo malo dijete. On je bio doma nekoliko sati, ja sam bila nekoliko sati i to je to, rekla je za N1 BiH mlada vatrogaskinja iz Tučepa Tea Šarić, koja se nalazi na terenu.

Pokretanje videa... 00:31 Požar, Tučepi | Video: Vatrogasci 193/Facebook

- Uvijek postoji strah i naše obitelji su dolje i želimo da to što prije prestane. Mislim da reagiramo najbolje što možemo. Vatra se širila nevjerojatno brzo. Reagirali smo kako smo mogli. Uvijek nedostaje opreme i ljudi. Dodatna pomoć je uvijek potrebna - istaknula je Tea Šarić.

Također je dodala kako vjetar ometa gašenje požara.

- Kao što je bilo prethodna dva dana, rekao bih da je bolje. Vjetar se vraća i pomaže širenju požara. Nadamo se da će situacija ostati stabilna. Čitam u medijima da ima oko 700 vatrogasaca, ali iskreno znam samo ono što je oko mene. Ne znam za druge dijelove požara - rekla je.