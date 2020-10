U izradi brana sudjelovao je i splitski Brodosplit, a Veneciju su ve\u0107 drugi put spasile od poplave. Brane iz projekta Mose dizajnirane su jo\u0161 1984. godine i u pogon su trebale biti pu\u0161tene 2011., no zavr\u0161etak projekta ko\u010dile su korupcijske afere i prekora\u010denje bud\u017eeta. Projekt vrijedan 6 milijardi eura dizajniran je da \u0161titi Veneciju od plima visokih i do tri metra, a nakon godina odga\u0111anja, talijanska Vlada do\u0161la je pod veliki pritisak da napokon dovr\u0161i brane nakon \u0161to je Veneciju u studenom pro\u0161le godine zadesila najgora poplava jo\u0161 od 1966. godine. U poplavi je poginulo dvoje ljudi, a \u0161teta se popela na milijardu eura. O\u0161te\u0107ene su zgrade, poslovni prostori i spomenici kulture, a neki stanovnici su bili prisiljeni napustiti grad. Plima je dosegnula razinu od skoro dva metra, a narednih dana grad je bio poplavljen jo\u0161 nekoliko puta.

Brane Brodosplita su položile ispit, Venecija suha nakon oluje

Jak vjetar i kiša podigli su razinu mora za 140 centimetara, no brane Brodosplita obranile su grad od visoke plime. Gradonačelnik kaže da je Venecija ostala suha

<p>Grad je suh, sve barijere su u funkciji. Kanal će se ponovno otvoriti oko 3:30 popodne - napisao je na Twitteru gradonačelnik Venecije,<strong> Luigi Brugnaro, </strong>prenosi <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/15/venice-controversial-barriers-prevent-flooding-for-second-time">Guardian.</a></p><p>Puhao je jak vjetar, padala je obilna kiša i more se podiglo za 140 centimetara. Tako visoka plima potopila bi pola grada, a najveća šteta bila bi na Trgu svetog Marka. 78 pokretnih barijera napravljenih u sklopu projekta Mose, podiglo se i zaustavilo plimu, zbog čega je u samom središtu <strong>Venecije</strong> razina mora bila stabilnih 50-60 centimetara iznad uobičajene. Velika žuta plimna vrata uspjela zadržati nadiruću plimu i ranije u listopadu kad je plima dosegla razinu od 120 centimetara.</p><p>U izradi brana sudjelovao je i splitski <strong>Brodosplit</strong>, a Veneciju su već drugi put spasile od poplave. Brane iz projekta Mose dizajnirane su još 1984. godine i u pogon su trebale biti puštene 2011., no završetak projekta kočile su korupcijske afere i prekoračenje budžeta. Projekt vrijedan 6 milijardi eura dizajniran je da štiti Veneciju od plima visokih i do tri metra, a nakon godina odgađanja, talijanska Vlada došla je pod veliki pritisak da napokon dovrši brane nakon što je Veneciju u studenom prošle godine zadesila najgora poplava još od 1966. godine. U poplavi je poginulo dvoje ljudi, a šteta se popela na milijardu eura. Oštećene su zgrade, poslovni prostori i spomenici kulture, a neki stanovnici su bili prisiljeni napustiti grad. Plima je dosegnula razinu od skoro dva metra, a narednih dana grad je bio poplavljen još nekoliko puta.</p><p> </p><p>Projekt Mose nije naišao kod svih na odobravanje. Dio Venecijanaca vjeruje da je on ključan za zaštitu grada, dok drugi misle da je opasan za krhku lagunu, čak tvrde da je dosad obavljeni posao čak i pogoršao poplave. Kao dio projekta izgrađen je i umjetni otok između Lida Venecija i Cavallina-Treportija. Ovaj otok razdvaja dva niza zaštitnih barijera i na njemu je smješteno tehničko postrojenje za upravljanje branom. Kritičari kažu kako je otok izmijenio lagunu i dopustio morskoj vodi da nadire još i brže.</p><p>Talijanski premijer <strong>Giuseppe Conte</strong>, Veneciju je posjetio u srpnju kad je protupoplavna barijera podignuta po prvi puta. Tada je pozvao da se kontroverze oko projekta Mose ostave po strani te da se svi usredotoče na njegovo dovršavanje. Unatoč tome što već sad brani grad, kompleks brana još nije u punom pogonu. U narednom razdoblju provest će se još neki testovi, ali očekuje se da neće još biti pušten u potpunosti u pogon.</p>