Branimir Budak dobitnik Ponosa Hrvatske: 'To mi je pomoglo da budem čovjek...'

Nagrada mi je dosta u životu pomogla, otvorila mi je vrata i puteve, velika je to čast zapravo, govori nam Branimir Budak.

Podsjetimo, Budak je bio Ponos Hrvatske 2012. godine. Istaknuo se svojim humanitarnim radom i pomagao mališanima u zagrebačkim bolnicama. Osnovao je udrugu Philip, okupio volontere oko sebe i organizirao kreativne radionice koje je sam financirao. Posjetili smo ga povodom 20. rođendana nagrade Ponos Hrvatske kao i brojne bivše dobitnike.

Zagreb: Ponos Hrvatske, portreti nagra?enih | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Imao sam humanitarnu udrugu za pomoć djeci u bolnicama. Imao sam radionice s njima, pod sloganom 'Ona bijela soba, šarenih misli', tada sam bio student, to je bilo doba recesije i svoje slobodno vrijeme sam davao djeci u bolnicama. Studirao sam modni dizajn, dobro mi je išlo crtanje, pa sam svoju kreativnost htio podijeliti s djecom. Dobri ljudi su me prepoznali i dobio sam nagradu - prisjeća se.

Zagreb: Branimir Budak vodi udrugu Philip koja pomaže djeci u bolnicama | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ističe kako je to radio dosta dugo godina, te kako je to za njega bio jedan lijepi period u životu.

- Sve mi je ostalo urezano u sjećanju, to me zapravo izgradilo da budem čovjek kakav sam danas. To su mi bili nekakvi temelji, postavljam i posao na tim nekakvim vrijednostima, a i danas radim s djecom - kaže nam.

Zagreb: Branimir Budak | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Branimir je već 12 godina keramičar, odnosno klesar, ali unatoč tome i dalje se trudi i uživa raditi s djecom. Sada je to riječ o učenicima, koji dolaze na praksu kod njega u radionu.

- Na lijep način pokušavam im prenijet znanje, iskustvo i otvoriti vrata svijeta da postoje i dobri ljudi - ističe.

Ponovio je kako mu je nagrada puno značila u životu, a poslao je poruku i drugima.

- To sve je za mene bilo lijepo, pozitivno iskustvo, na neki način ja bih svakome preporučio da dotakne i u sebi pronađe dobro u sebi i podijeli to s drugima. Baš u ovo vrijeme, više nego ikad, potrebna je ljudska dobrota i dodir - rekao nam je.

Zagreb: Branimir Budak | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Smatram da bi se čovjek trebao vratiti sebi i gajiti ljudske dobrote - dodao je i zaključio Branimir.

