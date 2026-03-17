'Svjetionici ste dobrote i primjer da se isplati živjeti u skladu s moralnim vrijednostima...'

Primjer ste da se isplati živjeti u skladu s moralnim vrijednostima, koje bi trebale krasiti svakog čovjeka, da se isplati žrtvovati za drugoga, podariti mu i svoju ljubav, vrijeme, ali u konačnici i život ako je to potrebno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je primio dobitnike nagrade za poštenje, dobrotu, humanost i hrabrost „Ponos Hrvatske“.

- Služite kao primjer drugim ljudima, jer najčešće oni koji nekim jeftinim atrakcijama zaslužuju pozornost medija ili su vrlo često glavne zvijezde neki negativci. Vi ste svoje priznanje od društva zaslužili svojom dobrotom, hrabrošću, plemenitosti i žrtvom za drugoga - kazao je prvi čovjek Sabora koji je svim dobitnicima čestitao na nagradi.

Zagreb: Gordan Jandroković primio dobitnike nagrade „Ponos Hrvatske“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ujedno je zahvalio utemeljiteljima te nagrade - dnevnom listu 24sata, te udruzi Ponos Hrvatske i medijskom partneru projekta HRT-u jer već 21 godinu ističu pojedince koji su se izdvojili hrabrošću, dobrotom, požrtvovnošću, humanošću i plemenitošću, zavrijedivši tako ovo priznanje. Ovogodišnji laureati su osobe koje svojim djelovanjem potvrđuju da je važno živjeti u skladu s pozitivnim vrijednostima, ne oklijevajući se nesebično žrtvovati za druge, darovati im svoje vrijeme i ljubav.

- Živimo u svijetu koji je grub i često okrutan, u kojem se zaboravljaju prave i istinske vrijednosti, ljudske kreposti. često smo okupirani banalnostima ili zlom koje je oko nas. Nažalost imamo i velike ratove koji se vode u svijetu, mijenja se puno toga na što smo navikli, mijenja se i sustav vrijednosti. Zato vama koji ste na neki način svjetionici te dobrote treba iskazati poštovanje i iskreno priznanje - kazao je Jandroković.

Iskazao im je iskrenu zahvalnost za sve što su činili.

- Neka vaš duh dobrote i plemenitosti dođe u sve dijelove naše domovine, ali i širom svijeta, jer svijetu je danas jako važna plemenitost, dobrota i ljubav prema drugom čovjeku - zaključio je Jandroković.

A da su ovogodišnje nagrade otišle u najbolje ruke dokazuje potez Tonija Bošnjakovića. Na primanju u Saboru najavio je da će svoju nagradu staviti na aukciju, a prikupljeni novac uplatiti za pomoć u oporavku ili liječenju djeteta, kojem će to biti potrebno. U dvorani su se dijeli i savjeti. Jandrokovića je zanimalo kako je nastavnik Mislav Kuleš u red doveo "problematični razred".

- Budete mi dali malo savjeta - našalio se Jandroković misleći na uvođenje reda u sabornicu.