Ovo su dobitnici ovogodišnje nagrade Ponos Hrvatske! 'Vi činite svijet boljim mjestom'

Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota. Samo su neke od divnih riječi kojima bi se moglo opisati više od 20 ljudi koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Nju je još 2005. godine utemeljio list 24sata. Od tada pa do danas neprestano smo u potrazi za običnim, "malim" ljudima koji nadahnjuju svojom empatijom, neuništivim duhom i ljubavlju, kako prema bližnjima, tako i prema potpunim neznancima.

To su ljudi koji često tuđi život stavljaju ispred vlastitog, pomažući drugima čak i kad time riskiraju vlastitu sigurnost. Od prve dodjele do danas nagrađeno je više od 300 tihih heroja. Ove godine tom će se popisu pridružiti nevjerojatni otac i sin Bošnjaković. Toni je ispunio vlastitu misiju, a to je da prvo sebe digne iz kolica, a onda i malenog sina koji je rođen s cerebralnom paralizom. Šanse da mali Vinko prohoda bile su neznatne, ali upornost, hrabrost i borba obojici su se isplatili. I jedan i drugi danas hodaju zajedno kroz život.

- Imao sam sve strpljenje ovoga svijeta. Pokušavao sam ga motivirati na loše dane kako sam najbolje znao. Nekad bih uspio, a nekad ne. Ipak, nisam mu dozvolio da odustane. Računao sam da mu tako doslovno spašavam život, činim mu ga boljim - ispričao nam je Toni.

Josipa Galić pomogla je teško ozlijeđenim curicama iz Afrike da dođu u Hrvatsku na liječenje, ali to je samo kap u moru njezina humanitarnog rada.

- Shvatila sam da postoji puno ljudi koji žele pomoći. Jedno je vodilo drugome. Humanitarni rad u Africi prirodno se nadovezao na onaj u Hrvatskoj - rekla nam je Josipa.

Pokojni odvjetnik Damir Jelušić, koji je i sam bio u kolicima, nije dopustio da se ljudi s invaliditetom diskriminiraju. Nagradu će dobiti posthumno, a preuzet će je njegov brat Saša.

- Damir je bio veliki borac, izrazito emotivna osoba, netko tko je okupljao ljude oko sebe. Njegova osobna tragedija nije ga pokolebala. Nastavio je živjeti tako da od života uzme maksimalno koliko može - rekao nam je njegov brat Saša.

Profesor Mislav Kuleš nije odustao od problematičnog razreda, a učenike je naučio važnu životnu lekciju.

Tomislav Zeko dobio je Ponos Hrvatske jer je spašavao djecu koja su ostala sama u požaru kuće u Vladislavcima.

Patrick Ilić donirao je kosu za djecu oboljelu od malignih bolesti. U glavi mu je samo da usreći neku curicu koja će od kemoterapije možda izgubiti kosu.

- Pokazali su mi popis djece koja čekaju na svoje perike. Bio je ogroman. Rekli su i da nema više tko šivati te perike i da podučavaju jednu mladu curu da ona to nauči raditi. Treba im mjesec dana da sašiju jednu periku. Kad sam prvi put odrezao kosu, bio sam jako ponosan, a mama je ronila suze - rekao nam je Patrick.

Gordana Horvat i Grozdana Poljak su prve dvije SOS mame u Hrvatskoj koje su do danas zajedno odgojile 50 djece. Nikad nisu požalile svoju odluku.

Grozdana Poljak i Gordana Horvat prve su SOS mame u Hrvatskoj. Zajedno su odgojile 50 djece |

Tomislav Ramljak vodi Centar za zlostavljanu i nestalu djecu, daje im sebe u najtraumatičnijim trenucima njihova života.

- Lepeza našega djelovanja je zaista široka. Da mi to ne radimo, pitanje je koliko bi ljudi to uopće radilo. Nekako mi to daje snagu, osjećaj da ostavljamo svijet barem malo boljim mjestom nego što je bio. Mislim da je važno da svatko napravi mali pomak, kako bi nam svima bilo bolje - rekao nam je Tomislav.

Maximilian Bindernagel Vujnović je vatrogasac, ali se bavi i humanitarnim radom s djecom. Prerušava se u Spidermana kako bi ih razveselio.

- Ta maska je zapravo samo neki simbol, a svatko može biti ispod nje. Nije važno jesam li to ja ili netko drugi. Svatko, ako se malo potrudi, može učiniti neku malu promjenu i nekome uljepšati dan - objasnio nam je Maximilian.

Dinka Juričić godišnje u svojoj kući besplatno ugosti brojne putnike, prolaznike, istraživače... U trenu im posluži topli obrok, pruži im odmor i okrepu.

Dinka Juričić u svojoj kući u Šarengradu godinama prima sve one koji trebaju smještaj |

Sanja Šutej koja je preboljela čak tri karcinoma danas pomaže drugima koji se bore protiv ove opake bolesti.

Blizanci Luciana i Andro Koren su uistinu inspiracija. Osim što na Medicini imaju sve petice, bave se i humanitarnim radom.

S druge strane, Dinka Tolić nije obična učiteljica. Ona se posve posvetila jednom autističnom dječaku koji se zahvaljujući njoj preporodio.

Borna, Vice i Andro heroji su iz Marušića. Obranili su svoje kuće. Ali i kuće svih mještana tijekom požara. Nisu razmišljali o bijegu u trenucima požara, kao ni njihovi roditelji. Skromni, naglašavaju da nisu bili jedini dječaci tamo i da je još njihovih prijatelja pomagalo.

Vice, Borna i Andro junaci su požara u Marušićima |

Hrpa novca nađenog u busu nije natjerala vozača Ivana Žunića da zaboravi na poštenje. Sve je vratio.

- Svjestan sam da postoje ljudi koji bi tuđe uzeli sebi, ali oni bi trebali biti izuzeci. Iznenadilo me koliko sam reakcija dobio na nešto što se meni podrazumijeva. Čim sam došao sljedeći dan na posao, već se tad pričalo, nisam mogao vjerovati. Svatko bi tako morao postupiti, tuđe je samo teret - rekao je Ivan.

Žene iz Poznanovca također su dobile nagradu za očuvanje okoliša. One su, naime, mjesecima upozoravale vlasti na veliko odlagalište opasnog otpada, zbog kojega su oboljeli brojni mještani Poznanovca.

Pas Luna i njezin vodič Hrvoje Domazetović nagrađeni su za spašavanje nestalog čovjeka.

- Vani je bilo jako hladno, padala je susnježica i puhao je jak vjetar, no Lunu to nije omelo - rekao nam je Hrvoje.

Svim tim ljudima u čast zapjevao je i Matija Cvek, koji nam je rekao kako za njih pjeva iz srca.

- Mislim da nagradu zaslužuju svi oni koji biraju dobrotu čak i kad je teško, jer to je prava hrabrost. Mene najviše motivira osjećaj da smo tu jedni za druge. U vremenu kad je sve brzo, mislim da je empatija najveća vrijednost - rekao je Cvek. Njemu se pridružio i pjevač Martin Kosovec.

Svečanu dodjelu nagrada Ponos Hrvatske pratite 28. ožujka 2026. u 16 sati na HTV 2. Organizatori su 24sata i partner HRT, glavni pokrovitelj je PPD.