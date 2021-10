Ne mogu se očitovati kad ne razumijem optužnicu, rekao je Branimir Glavaš sucu Županijskog suda u Zagrebu Draženu Kevriću koji ga je tražio da se očituje o optužnici u predmetima "Selotejp" i "Garaža".

Glavaš je na tri stranice objasnio zašto:

"DORH nezakonito štiti ubojice Krunoslava Fehira i Josipa Zdravčevića koji nisu izloženi kaznenom progonu, što je suprotno pozitivnim kaznenim propisima, a što su morali učiniti. Nisu to učinili i ne žele to učiniti svjesno kršeći zakon samo da meni namontiraju to što oni nazivaju "optužnicom". To nije nikakva "optužnica", već obična politička krivotvorina DORH-a", naveo je Glavaš.

Podsjećamo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu prošli je tjedan odbacilo kaznenu prijavu koju je Glavaš podnio protiv nekadašnjeg krunskog svjedoka u slučaju 'Selotejp' i 'Garaža' Krunoslava Fehira zbog ubojstva Čedomira Vučkovića u Osijeku u kolovozu 1991. godine.

Sudac je potom pročitao prethodno Glavaševo očitovanje kad je rekao da nije kriv. Glavaševi suoptuženici Ivan Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić rekli su da se ne osjećaju krivim.

Strane u postupku potom su iznijele dokazne prijedloge. Filip Glavaš, koji brani oca, predložio je i da se za svjedoka pozove novinar Ivica Šola kojem je Ivo Sanader iz zatvora poslao pismo navodeći da ima saznanja o pokretanju postupka protiv Glavaša,a po potrebi i Sanader. Predložio je da se neposredno ispitaju svjedoci koji da sada nisu bili saslušani. Veljko Miljević, koji također brani Branimira Glavaša, predložio je da se neposredno saslušaju i liječnik Davor Strinović i toksikolog Zdravko Kovačić.

Suđenje je počelo iznova zbog promijene sudskog vijeća. Podsjećamo, postupak je morao početi iz početka jer je sutkinja Tanja Pavelin, koja je s ponovljenim suđenjem počela 23. ožujka 2017., u međuvremenu prešla na Visoki kazneni sud, a da nepravomoćna presuda nije donesena.

U svibnju 2009. Glavaš je nepravomoćno bio osuđen na zatvorsku kaznu od 10 godina zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. a petero njegovih suoptuženika kažnjeno je kaznama od pet do osam godina. No, nije se pojavio na objavi presude već je preko svojih stranačkih kolega novinarima dostavio video poruku u kojoj tvrdi da je po nalogu Ive Sanadera bez razloga dva puta uhićen te da mu treći put to zadovoljstvo neće priuštiti.

Na dan izricanja presude pobjegao u BiH, što ga je zbog dvojnog državljanstva štitilo od izručenja Hrvatskoj. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude.

Vrhovni sud mu je u srpnju 2010. smanjio kaznu na osam godina. Kaznu je služio u Mostaru odakle su ga nakon tri petine kazne pustili na privremeni otpust. U siječnju 2015. Ustavni sud ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te mu je 2017. počelo ponovno suđenje.