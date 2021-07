Provokacijom, odgovaram provokacijom. A još je nepismen, a ja neću šutjeti na provokacije, mene neće gaziti, komentirao je tako Branimir Glavaš, bivši saborski zastupnik i optuženik za ratne zločine svoj komentar na Facebook stranici gdje je odgovorio na objavu: J**otibogmater! Koliko si ljudi ubio, srami se..., odgovorio: Premalo te stavio smajlić na to.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović mu vratio odličja

Na upit je li prigodno za jednog vojnik i pravnika da takav odgovor, odgovorio je:

- Klasično provokatorsko pitanje, a ja sam dao klasično provokativan odgovor. U mom odgovoru nema istine. Nisam nikoga ubio i nisam naredio nikome da ubije nekoga - rekao je Glavaš te nadodao da mu nije žao što je to napisao.

- Već 18 godina trpim omalovažavanje i vrijeđanje. Neću trpjeti takve stvari, uvijek odgovaram na način kako mi se govori - nadodao je Glavaš i poručio kako će pravosudnu trakavicu oko optužbi da je počinio ratne zločine završiti u njegovu korist.

- Sve me to umorilo, ali me nije izmorilo. Taj ću rat pobijediti i iz svega ću izaći čist - naglasio je Glavaš.

Uz to, na toj istoj objavi na Glavaševom otvorenom zidu, ispod statusa u kojem je najavio tužbu protiv Zorana Šprajca jer ga je 5. srpnja u 22:15 u emisiji RTL Direkt nazvao ratnim zločincem, razvila se rasprava puna mržnje prema televizijskom uredniku, ali ne samo prema njemu.

Nadalje, je Glavaš "lajkao" komentar u kojem se aludira na Šprajca i poziva na njegovu likvidaciju.

- Nemam pojma šta sam lajkao. Znači, na provokaciju, provokacijom. A za lajkove to vam lajkam mahinalno, ni ne čitam, toliko ima komentara da lajkam kad se uhvatim Facebooka, moram sve lajkat ne gledajuć sadržaj - opravdavao se Glavaš.

Jednom komentatoru, koji je objavio naslovnicu Feral Tribunea s imenima ubijenih osječkih Srba i Glavaševom glavom, Glavaš mu je napisao "obrij bradu", a kad ga je komentator pitao bi li mu bradu izlio kiselinom i izlijepio selotejpom, Glavaš odgovara: "Ne, samo bi te obrijao na suho, stavio na traktor i biraj pravac."

Podsjetimo, Branimir Glavaš je za ratne zločine počinjene od srpnja do prosinca 1991. nad osječkim Srbima bio pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.

Ali je u siječnju 2015. Ustavni sud ukinuo tu pravomoćnu presudu.

Postupak je nanovo započeo u lipnju 2018. Prošloga tjedna Glavaš je zatražio premještanje suđenja iz Zagreba u Osijek, o čemu treba odlučiti Visoki kazneni sud.

- Čekamo tu odluku da se donese, a kad se ponovne krene u postupak očekujem da će se brzo sve završiti, već iduće godine - rekao nam je Glavaš.