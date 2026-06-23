Branimir Gjigaš se na oglas u Petrinji javio 1968., i u tvornici ostao do ožujka 2026. "Bio sam u dobroj fizičkoj i mentalnoj snazi, zašto ne bih radio?, kaže za 24sata. Dugotrajan rad preporučuje svima koji mogu
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Branimir je radio u Gavriloviću čak 58 godina: 'Sad idem u penziju, a tek su mi 84 godine!'
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"Hvala vam za 21.185 radnih dana, za dugogodišnji predani rad, stručnost i prijateljstvo koje ste nesebično dijelili s kolegama. Hvala na neizbrisivom tragu koji ste ostavili...", stoji u zahvalnici koju je od svog "Gavrilovića" u ožujku dobio Branimir Gjigaš iz Petrinje, 84-godišnjak koji je u tvornicu došao raditi kao mladi ekonomist 1968. godine, i ostao u njoj punih 58 godina. Preko četrdeset i dvije godine staža je odradio na različitim funkcijama, a preostalih šesnaest iz mirovine. U pravu je mirovinu, u kojoj više nema odlazaka na posao, otišao tek u ožujku ove godine.
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