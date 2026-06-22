STRAVA U BEOGRADU Rukovao se s muškarcem u kafiću pa ga ubio čim se okrenuo...

Dinko Vesković (46), poznat i kao Prika, ubijen je u ponedjeljak oko 16 sati u beogradskom naselju Kumodraž, a drugi muškarac je teško ranjen. Tijekom pucnjave, napadač je pobjegao i policija je pokrenula opsežnu potragu. Na mjestu događaja nalazi se mnoštvo policije i forenzičari. Policija je pokrenula akciju 'Vihor'. Ubojica je mršave građe te je u trenutku ubojstva nosio crnu majicu, traperice, crne tenisice i bež šiltericu.

Redakcija Telegrafa u posjedu je snimke ubojstva. Na snimci se vidi da je Vesković ustao pozdraviti se sa za sada nepoznatim muškarcem, koji je u tom trenutku ušao u kafić, pružio mu je i ruku, a kad se okrenuo namjeravajući se vratiti za stol, napadač je izvadio pištolj i sa pola metra mu ispalio hitac u glavu. Ubojica je, prije nego što je istrčao iz kafića ispalio nekoliko hitaca prema Veskovićevu prijatelju V. M. (49), koji je sjedio za stolom. Teško je ozlijeđen. Prema snimci, kafić je bio pun gostiju i prava je sreća što nitko nije stradao.

Veskoviću se sudilo za ubojstvo Blaža Đurovića na Dušanovcu. Đurović je ubijen 10. ožujka 2018. godine na Dušanovcu ispred obiteljske kuće, dok je policija nekoliko dana kasnije za likvidaciju osumnjičila Veskovića i Nemanju Ivanova. Za Veskovićem je bila raspisana Interpolova tjeralica, a uhitili su ga početkom ožujka 2018. na ulici u Zagrebu, nakon što je srpska policija informacije dostavila kolegama u Hrvatskoj. Ivanova su uhitili neposredni prije Veskovića. Vesković je navodno bio blizak škaljarskom klanu i blizak suradnik Luke Bojovića i Filipa Koraća, dok je Đurović, kako su mediji ranije pisali, slovio za pripadnika rivalskog kavačkog klana.