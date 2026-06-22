Obavijesti

News

Komentari 0
POKUŠAO UBITI I DRUGOGA

STRAVA U BEOGRADU Rukovao se s muškarcem u kafiću pa ga ubio čim se okrenuo...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA U BEOGRADU Rukovao se s muškarcem u kafiću pa ga ubio čim se okrenuo...
Foto: Telegraf/screenshot

Ubojica je, prije nego što je istrčao iz kafića, ispalio nekoliko hitaca prema Veskovićevu prijatelju V. M. (49), koji je sjedio za stolom. Teško je ozlijeđen. Prema snimci, kafić je bio pun gostiju...

Dinko Vesković (46), poznat i kao Prika, ubijen je u ponedjeljak oko 16 sati u beogradskom naselju Kumodraž, a drugi muškarac je teško ranjen. Tijekom pucnjave, napadač je pobjegao i policija je pokrenula opsežnu potragu. Na mjestu događaja nalazi se mnoštvo policije i forenzičari. Policija je pokrenula akciju 'Vihor'. Ubojica je mršave građe te je u trenutku ubojstva nosio crnu majicu, traperice, crne tenisice i bež šiltericu.

NIJE DOBRO! Beogradska udruga: Vlasti i institucije u Srbiji poricale su ratne zločine najmanje 110 puta
Beogradska udruga: Vlasti i institucije u Srbiji poricale su ratne zločine najmanje 110 puta

Redakcija Telegrafa u posjedu je snimke ubojstva. Na snimci se vidi da je Vesković ustao pozdraviti se sa za sada nepoznatim muškarcem, koji je u tom trenutku ušao u kafić, pružio mu je i ruku, a kad se okrenuo namjeravajući se vratiti za stol, napadač je izvadio pištolj i sa pola metra mu ispalio hitac u glavu. Ubojica je, prije nego što je istrčao iz kafića ispalio nekoliko hitaca prema Veskovićevu prijatelju V. M. (49), koji je sjedio za stolom. Teško je ozlijeđen. Prema snimci, kafić je bio pun gostiju i prava je sreća što nitko nije stradao.

Deseci ozlijeđenih Ukrajina gađala rusku tvornicu za projektile: Ubijeno pet ljudi
Ukrajina gađala rusku tvornicu za projektile: Ubijeno pet ljudi

Veskoviću se sudilo za ubojstvo Blaža Đurovića na Dušanovcu. Đurović je ubijen 10. ožujka 2018. godine na Dušanovcu ispred obiteljske kuće, dok je policija nekoliko dana kasnije za likvidaciju osumnjičila Veskovića i Nemanju Ivanova. Za Veskovićem je bila raspisana Interpolova tjeralica, a uhitili su ga početkom ožujka 2018. na ulici u Zagrebu, nakon što je srpska policija informacije dostavila kolegama u Hrvatskoj. Ivanova su uhitili neposredni prije Veskovića. Vesković je navodno bio blizak škaljarskom klanu i blizak suradnik Luke Bojovića i Filipa Koraća, dok je Đurović, kako su mediji ranije pisali, slovio za pripadnika rivalskog kavačkog klana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!
HEROJI NASTRADAJU

Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

NOVI EXPRESS Od Viktora Šimunića do Adrijane Cvrtila, Ankice Lepej, Maje Đerek i drugih – otkrivali su afere, štitili javni interes i mijenjali Hrvatsku, a zauzvrat dobivali otkaze, tužbe i godine borbe sa sustavom
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'
OPASNA VOŽNJA U SLOVENIJI

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026