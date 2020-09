'Branit ćemo Crnu Goru jer joj opet prijeti ideja velike Srbije'

<p>Predsjednik Crne Gore <strong>Milo Đukanović</strong> izjavio je u srijedu kako će ostati na toj poziciji bez obzira na ishod parlamnetarnih izbora upozorivši istodobno kako njegovoj zemlji prijeti oživjeli projekt velike Srbije koji ponovo kao i 90-ih godina prošlog stoljeća otvoreno podupire i za kojega radi Srpska pravoslavna crkva (SPC).</p><p>"Imam čvrstu namjeru svoj mandat koristiti do kraja", kazao je Đukanović u intervjuu za bosanskohercegovačku redakciju televizije N1.</p><p>Podsjetio je kako njegov predsjednički mandat traje još tri godine dodajući kako je njegova Demokratska partija socijalista (DPS) nakon parlamentarnih izbora ostala uvjerljivo najveća politička stranka u Crnoj Gori a ima ambicije to i ostati.</p><p>Potvrdio je kako će mandat za sastav nove vlade dati u zakonskom roku svakome onome tko mu donese potpise 41 zastupnika u nacionalnom parlamentu ali je upozorio i kako stoji iza izjave da će se svim sredstvima suprostaviti bilo kome tko pokuša ugroziti opstanak i slobodu Crne Gore usporedivši to sa odlukom da se 1941. podigne ustanak protiv fašističkih okupatora.</p><p>Za izglednog mandatara za sastav nove vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića kazao je kako on "bez sumnje predstavnik SPC-a u novoj parlamentarnoj većini a ta je crkva već 1989. godine došla s nakanom potiranja razlika između antifašista i suradnika fašista".</p><p>"Mi smo ponosni na našu antifašističku borbu... Nismo dopustili nikome da ugrozi to što je naša identitetska vrijednost", kazao je Đukanović.</p><p>Pojasnio je kako se to posebice odnosi na eventualne pokušaje da se u sklopu promjene vlasti ugrozi državni status Crne Gore.</p><p>"Protiv toga borit ćemo se svim sredstvima uključujući ona koja su koristili naši preci", kazao je Đukanović aludirajući na svoju raniju izjavu da će se Crna Gora braniti i iz šume bude li to nužno.</p><p>Ocijenio je kako je temeljna ideja SPC-a "posrbljavanje Crne Gore" odnosno ukinuće njezinog građanskog ustroja.</p><p>"I dalje je riječ o agresivnom i nacionalističkom političkom djelovanju SPC", kazao je Đukanović dodajući kako je uvjeren da će razvoj događaja jednom od lidera oporbe Dritanu Abazoviću i drugima pomoći da shvate opasnost projekta čijim su dijelom postali.</p><p>Na pitanje o novoj sintagmi "srpski svijet" koju počinju rabiti srbijanski dužnosnici Đukanović je odgovorio konstatacijom kako ga to podsjeća zbivanja iz 90-ih godina prošlog stoljeća i forsiranja politike velkodržavnih nacionalizama.</p><p>"To je eufemizam za ideju velike Srbije", bio je jasan Đukanović dodajući kako je zabrinjavajuće to što takve sintagme izgovaraju osobe na važnim dužnostima poput srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina.</p><p>Crnogorski predsjednik je upozoprio kako je danas ponovo oživjela zamisao s početka ratova na području bivše Jugoslavije po kojoj multietičke države na Balkanu nisu moguće a sada se ta ideja "razigrava" rasparavama o mogućim "korekcijama" granica.</p><p>"Tada se željelo pokazati da je multietnička demokracija na Balkanu nemoguća pa treba formirati tri entčke homogene države, veliku Srbiju, veliku Hrvatsku i velliku Albaniju a umjesto toga dobilii smo veliku tragediju i 150 tisuća žrtava", kazao je Đukanović.</p><p>Ocijenio je kako međunarodna zajednica danas kao i prije tri desetljeća sporo i neodlučno reagira što samo ohrabruje one koji se igraju sudbinama država i naroda.</p><p>"Ovo je satavni dio jedne antieuropske ofenzive koaj se vodi iz Moskve", poručio je crnogorski predsjednik.</p>