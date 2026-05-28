Branitelj (72) ozbiljno prijetio Plenkoviću: Završio je u zatvoru

Branitelj iz grada Krka Z.P. završio je u riječkom zatvoru zbog ozbiljnih prijetnji koje je uputio premijeru Andreju Plenkoviću. Sumnja se da je ovaj 72-godišnjak proteklog vikenda na Facebooku ozbiljno prijetio Plenkoviću, te mu je sutkinja sa Županijskog suda u Rijeci odredila istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog dijela. Terete ga da je na svom javnom profilu podijelio objavu iz jedne javne grupe, na kojoj se nalazi fotografija Andreja Plenkovića a iznad nje natpis 'Ubiti Plenkija zadatak svih istaknutih domoljuba'.

Dan ranije podijelio je i objavu iz druge javne grupe, na kojoj je također Plenkovićeva slika uz natpis 'zaslužuje sve najgore što se živom čovjeku može desiti. Smrt u mukama.

Inače za kazneno djelo prijetnje koje mu se stavlja na teret prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Branitelj je, doznaje se, rodom iz Bugojna u BiH, a inače je umirovljenik koji živi na Krku. Sudionik je Domovinskog rata, te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata. Dosad je bio neosuđivan.