Obavijesti

News

Komentari 1
upozorio na ozbiljnu prijetnju

Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’
Zagreb: Sabor o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Policijska istraga pokazala je da je muškarcu još prošle godine bila izrečena mjera liječenja, a iza sebe već ima ozbiljan dosje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je otkrio kako je policija u četvrtak ujutro u Zagrebu spriječila moguću tragediju nakon što je uhitila naoružanog muškarca s dva pištolja puna streljiva. Govoreći tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu, Božinović je rekao kako je muškarac kod sebe imao dva napunjena pištolja, a u oba je bio i metak u cijevi.

- Spriječen je najgori mogući ishod - rekao je Božinović.

Naime, policijska istraga pokazala je da je muškarcu još prošle godine bila izrečena mjera liječenja, a iza sebe već ima ozbiljan dosje.

- Bio je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk - rekao je Božinović.

BORBA PROTIV KRIJUMČARENJA Božinović u Rovinju: Sigurnost Mediterana ključna za cijelu EU
Božinović u Rovinju: Sigurnost Mediterana ključna za cijelu EU

Dodao je kako je upravo brza reakcija policije spriječila moguće teške posljedice.

- Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu - upozorio je ministar te naglasio kako policija “svoj dio posla odrađuje vrlo učinkovito”.

Božinović je slučaj spomenuo odgovarajući na pitanje zastupnice Danice Baričević o tome prepoznaje li sustav mentalno zdravlje kao sigurnosno pitanje te planira li dodatna ulaganja u rano prepoznavanje psihičkih poteškoća i nasilničkog ponašanja, osobito nakon nedavnog ubojstva u Drnišu.

Zagrebačka policija zasad se nije službeno oglasila o detaljima slučaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026