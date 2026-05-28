Policija zaustavila naoružanog čovjeka u Zagrebu, Božinović: ‘Spriječen je najgori ishod’

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je otkrio kako je policija u četvrtak ujutro u Zagrebu spriječila moguću tragediju nakon što je uhitila naoružanog muškarca s dva pištolja puna streljiva. Govoreći tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu, Božinović je rekao kako je muškarac kod sebe imao dva napunjena pištolja, a u oba je bio i metak u cijevi.

- Spriječen je najgori mogući ishod - rekao je Božinović.

Naime, policijska istraga pokazala je da je muškarcu još prošle godine bila izrečena mjera liječenja, a iza sebe već ima ozbiljan dosje.

- Bio je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk - rekao je Božinović.

Dodao je kako je upravo brza reakcija policije spriječila moguće teške posljedice.

- Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu - upozorio je ministar te naglasio kako policija “svoj dio posla odrađuje vrlo učinkovito”.

Božinović je slučaj spomenuo odgovarajući na pitanje zastupnice Danice Baričević o tome prepoznaje li sustav mentalno zdravlje kao sigurnosno pitanje te planira li dodatna ulaganja u rano prepoznavanje psihičkih poteškoća i nasilničkog ponašanja, osobito nakon nedavnog ubojstva u Drnišu.

Zagrebačka policija zasad se nije službeno oglasila o detaljima slučaja.