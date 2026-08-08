Branitelji protiv nastupa Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, podršku im dao i gradonačelnik

Branitelji iz Vodica usprotivili su se nastupu srpske pjevačice Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, a podršku im je dao gradonačelnik, prenosi Dnevnik.hr. Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su ranije objavili da se vrata otvaraju u 23:00, a sam koncert počinje u ponoć 16. kolovoza.

Karleuša, koja inače podupire srbijanskog predsjednika Vučića, o Hrvatskoj baš nije iznosila pozitivne stavove. Gradonačelnik Vodica u ponedjeljak će održati sastanak s organizatorima.

- Koliko znam do sada ja nisam imao nikakvu informaciju da je nama netko se službeno žalio, a vezano za gostovanje, potencijalno, osobe koju ste vi spomenuli - rekao je Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i izaslanik predsjednika Vlade.

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Na pitanje smatra li da je prikladno da ona pjeva na takav dan, odgovorio je: "Pa ja osobno smatram da nije, ali kažem - ne znam cijeli kontekst oko tog njezinog gostovanja".