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SASTANAK U PONEDJELJAK

Branitelji protiv nastupa Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, podršku im dao i gradonačelnik

Piše 24sata,
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Branitelji protiv nastupa Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, podršku im dao i gradonačelnik
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Foto: Antonio Ahel
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Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su ranije objavili da se vrata otvaraju u 23:00, a sam koncert počinje u ponoć 16. kolovoza

Branitelji iz Vodica usprotivili su se nastupu srpske pjevačice Jelene Karleuše u klubu u Vodicama, a podršku im je dao gradonačelnik, prenosi Dnevnik.hr. Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su ranije objavili da se vrata otvaraju u 23:00, a sam koncert počinje u ponoć 16. kolovoza. 

Karleuša, koja inače podupire srbijanskog predsjednika Vučića, o Hrvatskoj baš nije iznosila pozitivne stavove. Gradonačelnik Vodica u ponedjeljak će održati sastanak s organizatorima. 

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Foto: M.M.

- Koliko znam do sada ja nisam imao nikakvu informaciju da je nama netko se službeno žalio, a vezano za gostovanje, potencijalno, osobe koju ste vi spomenuli - rekao je Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i izaslanik predsjednika Vlade.

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Jelena Karleuša 00:53
Jelena Karleuša | Video: 24sata Video

Na pitanje smatra li da je prikladno da ona pjeva na takav dan, odgovorio je: "Pa ja osobno smatram da nije, ali kažem - ne znam cijeli kontekst oko tog njezinog gostovanja". 

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