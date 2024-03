Branko Bačić: 'Hrvatska nije osjetila ilegalne prelaske, problem je previše napuhan'

U emisiji Otvoreno gosti su komentirali nadolazeće izbore kako su se kandidati pozicionirali po izbornim jedinicama i planiraju li se postizborne koalicije.

- Moj zamjenik Marin i ja predali smo danas listu. Na pitanje koji mi je to put da predajem listu, na veliko zadovoljstvo sam rekao - deseti. Svaki put se kaže tako - to nismo imali nikad. Svaki izbori su novi. Ovo što se događa prelazi okvire dobrog ukusa. Rekao bih, a i to sam već rekao ovdje. - spustimo loptu i pokušajmo razgovarati civilizirano i normalno. Kad sam ja počeo svoj put, govorilo se i debatiralo se, ali se svađalo oko problema. Sada se svađamo oko ljudi - rekao je zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin osvrćući se na političku scenu danas u usporedbi s posljednjih 30 godina.

Branko Bačić, ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade, otkrio je kako će HDZ sutra predstaviti svoje kandidate i program, a kandidacijske liste predati u petak. Osvrnuo se i na najavu predsjednika Zorana Milanovića da ulazi u izbornu utrku te istaknuo kako predsjednik krši Ustav te da "ne treba biti mudar" da bi se ocijenilo da izborni proces i utakmica "nisu fer".

- HDZ će nastaviti s pozitivnim programom i kršenje Ustava im neće biti alibi - poručio je.

Na to se nadovezao saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

- Što se tiče kontaminacije, 17. travnja će doći do dekontaminacije. Predsjednik Republike nije prekršio Ustav. Ustav je prekršio predsjednik Ustavnog suda, kada je, bez toga da je dobio od Sabora i dvotrećinske većine zahtjev da utvrdi kršenje Ustava - sam to rekao i to na dijelu tiskovne konferencije mimo onoga što je predstavio kao upozorenje Ustavnog suda - rekao je Bauk.

Saborski zastupnik Mosta i predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja naglasio je kako želi da građani u Hrvatskoj žive od svog rada, što su naglašavali i tijekom kampanje, a vratio se i na vrijeme korone.

- Jedini smo ustali na ulice i prikupljali potpise protiv COVID potvrda koje su bile diskriminatorne. SDP nas je napadao, Peđa Grbin, HDZ i Možemo - koji su bili najžešći. SDP i HDZ stvaraju nekakvu maglu fingiranog sukoba koji traje već trideset i nešto godina. To su dvije stranke koje su sljedbenice komunističke partije, SDP faktično, a HDZ jer je 90 tisuća komunista tamo prešlo - komentirao je Grmoja.

Grmoja je optužio političare da ne znaju što se događa u Hrvatskoj te iznio podatak kako "nam na teret pada 60 tisuća ilegalnih migranata".

- Morat ćemo za njih plaćati ili glavarinu ili ih primiti tu da s nama žive - rekao je.

Branko Bačić je naglasio kako je odnos policije prema migrantima dobar te da ilegalni prelasci povremeno utječu na određene općine i gradove.

- Hrvatska policija itekako se kvalitetno odnosi prema svim migrantima. Točan je podatak od preko 60 tisuća ilegalnih prelazaka granice. Ali Hrvatska to nije osjetila. To se u određenom trenutku osjeća u pojedinim gradovima i općinama. Njima nije cilj Hrvatska. Njima je Hrvatska prolazna država prema drugim europskim destinacijama - kazao je.

S nama, kako kaže "ostaju radnici koji rade u ugostiteljskom i turističkom sektoru" te je dodao da je cijeli problem napuhan.