Zvijezde na izborima! Ava nam otkrila: U Saboru ću biti baš kao Kolinda, imamo iste trepavice

Jedna od kazni za nesudjelovanje u politici jest da završite tako da vama vladaju nestručni, rekao je Platon. Da ne bi 'nestručni' vladali njima, poznata lica s estrade bacila su se u političku bitku na nadolazećim parlamentarnim izborima. Ovog puta snage s prekaljenim političarima odmjeravat će pjevači Alka Vuica i Davor Dretar Drele te bivša reality zvijezda Ava Karabatić.

- Za vikend sam od šest ujutro bila na štandu. Prikupljali smo potpise. Odlično sam, ali malo umorno. Podočnjaci su mi koma. Mukotrpno sam radila kao pčele u košnici. Mnogi su me pitali zašto sam se kandidirala i kako. Zato što sam intelektualac i posebna osoba. Moja volja me natjerala da nešto promijenim u ovoj zemlji. Sudbinski je sve to povezano. Širokogrudnija sam i imam drugačije poglede na svijet. Uvijek su mi govorili da sam kao izvanzemaljac izvan vremena, prava avangarda. Zato sam i uzela slogan 'FER IGRA - Otrijeznimo se!' - govori nam bivša reality zvijezda.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Pixell

'Ne pričam bajke i basne'

U svom je programu najavila kemijsku kastraciju silovatelja maloljetne djece i pedofila, povećanje plaća i mirovina, borbu protiv korupcije, manje plaće saborskim zastupnicima, iznošenje tema legalizacije prostitucije i marihuane na dnevni red, promicanje domoljublja, istrage o ratnim profiterima i mnoge druge teme.

- Ne pričam bajke i basne i ne živim od gledanja sapunica. Kako ću sve provesti u djelo? Nisam mađioničar. Ne volim raditi kao po šabloni, kao da smo u školi. Sa svojim timom radim na svemu kao pčele u košnici. Idemo korak po korak. Najvažnije da su pored mene pozitivni ljudi koji sami vladaju svojom pojavom. Bitno je da si uzmemo vremena, da možemo donijeti prave odluke - objašnjava nam Karabatić.

Iznenađena je jer ima veliku podršku. Nije očekivala da će uz nju biti i starija generacija ljudi.

- Starija generacija me podržava jer se borim za kemijsku kastraciju silovatelja maloljetne djece i pedofila - ističe.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Želi vratiti optimizam i osmijeh na lica, da mladi ostaju u Hrvatskoj, a ne da odlaze u inozemstvo.

- Ne mogu im obećati plaću od 8000 eura, ali mogu sa svojim timom raspraviti o tome. Nekad se provođenje riječi u djela ne može objasniti, ali sigurna sam da neću biti ništa gora od kolega. Osoba sam od trenutka - govori Ava.

Smatra da je u prednosti jer je mlada i nezavisna kandidatkinja.

- Završila sam Filozofski fakultet, gdje smo imali psihologiju. Ona je danas bitna za mentalno zdravlje. Prvo bih poradila sa studentima da se što više smiju. Trebaju izbaciti strah, a psihologijom možemo puno toga postići. Kad nemamo blokadu nego svijest, samodostojnost, sve ide samo od sebe. Trebamo raditi kao pčele u košnici, tako ćemo jedino ubrati plodove - kaže.

'Bit ću kao Kolindica'

Ne obazire se na kolege političare niti je ljubomorna na njihov rad. Svatko se treba boriti kako zna, ističe.

- Nisam još razmišljala o koaliciji s nekom strankom, ali razmislit ću. Zoran Milanović mi je jako simpatičan i ima visoki humor. On kad bubne, bubne kako treba. Mnogi ga ne shvaćaju jer govori metaforički kao ja. Sve radi sa stilom, gospodin čovjek je. Njegove prepirke s Plenkovićem štete Hrvatskoj, ali oni znaju kako to riješiti - govori te dodaje kako će u Sabor uvijek dolaziti dotjerana i biti elokventna.

- Koristit ću latinske poslovice, ipak sam profesorica latinskog. Držat ću se kako treba. Bit ću kao Kolindica, koja ima iste umjetne trepavice kao i ja. Poštivat ću pravila koja su u skladu s našom zemljom, ipak sam Hrvatica - zaključuje.

Prošlo je 15 godina otkad je Alka Vuica htjela na predsjedničke izbore kao kandidatkinja Zelenih. Kandidaturu je morala povući zbog nedovoljnog broja potpisa, a ovih dana osvanula je na SDP-ovoj izbornoj listi. Nalazi se na 14. mjestu u šestoj izbornoj jedinici. Ponovno je u politici, iako nam je prije tjedan dana rekla kako se u nju više ne misli upuštati.

- Za ideale ginu budale, rečenica je Bore Čorbe koju sam skužila nakon kandidature. Svijetu generalno treba revolucija. Ja sam bila ispred Zelenih. Vjerovala sam da Hrvatska može zadržati eko sigurnost - rekla nam je između ostalog.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/

Devedesete su bile nezamislive bez Davora Dretara Dreleta i njegove grupe Dreletronic. Danas je iskusni političar. Prvi se put pojavio 2009., kao dio stožera predsjedničkoga kandidata Nadana Vidoševića. Nekoliko godina kasnije promijenio je političku opciju pa se kandidirao na listi koalicije Milana Bandića. Zatim je prešao Miroslavu Škori i uspio ući u Sabor, kao zastupnik Domovinskog pokreta.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL