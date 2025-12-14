Obavijesti

KOMENTIRAO OPTUŽBE

Branko Bačić: SDP obmanjuje javnost o Zakonu o gradnji!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Branko Bačić: SDP obmanjuje javnost o Zakonu o gradnji!
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić oštro je u nedjelju odbacio optužbe oporbe da se zakonima o prostornom uređenju i gradnji otima vlasništvo građana, prozvavši SDP da takvim optužbama obmanjuje javnosti bez ikakvih argumenata

Neosnovane su tvrdnje SDP-a o "otimačini" vlasništva, poručio je Bačić u središnjem Dnevniku HTV-a istaknuvši da su, unatoč velikom broju predloženih amandmana, izostala konkretna oporbena pojašnjenja u kojim će se to zakonskim odredbama zadirati u vlasništvo.

"To je teška floskula i obmana hrvatske javnosti i mene čudi ovako razarajuća razina površnosti i gotovo infantilnosti SDP-a kada govori o tome kako će se ovim zakonom omogućiti otimačina naših građana", istaknuo je ministar reagirajući na današnja obraćanja SDP-ovih saborskih zastupnika koji su upozoravali na štetnost Zakona o gradnji, ističući da se njime legalizira pljačka i otima imovina građanima.

O tri zakona o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu sutra će se glasati u Saboru.

Prema Bačićevim riječima, cilj je zakona unificirati sustav prostornog planiranja u Hrvatskoj, ubrzati donošenje prostornih planova i pojednostaviti ishođenje građevinskih dozvola. Naglasio je da se reformom uvode digitalni prostorni planovi nove generacije te da se time sustav prilagođava suvremenim potrebama, uz jaču zaštitu prostora kao jednog od najvrjednijih nacionalnih resursa.

KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ Bačićeva pravila imaju pozitivne strane, ali ipak ostaje sumnja
Bačićeva pravila imaju pozitivne strane, ali ipak ostaje sumnja

Posebnu pozornost javnosti izazvale su odredbe o urbanoj komasaciji, koje dio kritičara tumači kao mogućnost zadiranja u privatno vlasništvo. Bačić je pojasnio da urbana komasacija nije novost u hrvatskom zakonodavstvu te da je riječ o uobičajenom urbanističkom instrumentu koji se primjenjuje u nizu europskih država, s ciljem stvaranja funkcionalnih građevinskih parcela od postojećih nepravilnih čestica.

Osvrnuvši se na primjedbe dijela struke, ministar je rekao da se na zakonima radi gotovo dvije godine te da je Ministarstvo u tom procesu prihvatilo većinu načela koje su predložili arhitekti i urbanisti. Razlike u stavovima, dodao je, ostale su ponajprije oko pitanja izdavanja građevinskih dozvola za strateške državne projekte.

Bačić smatra da država mora imati mogućnost izravno realizirati ključne infrastrukturne projekte na temelju državnog prostornog plana koji donosi Hrvatski sabor, bez dugotrajnog usklađivanja svih planova nižih razina, kako bi se ubrzale investicije i osiguralo učinkovito korištenje sredstava Europske unije.

Uoči saborskog glasanja, ministar je izrazio očekivanje da će parlamentarna većina podržati predložene zakone, jer se njima značajno podiže zaštita prostora.

