Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

Branko Borković - Mladi Jastreb, nekadašnji zapovjednik obrane Vukovara sinoć je imao nezgodu u prometu, doznaju 24sata. Naime, kako su nam potvrdili iz policije oko 19 sati zaprimljena je dojava o naletu automobila na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu. Bez navođenja identiteta iz policije su nam rekli kako se vozač (64) automobilom zagrebačkih registracija kretao Oborovskom ulicom u smjeru sjevera.  Tamo je naletio na maloljetnog pješaka na zebri.

- Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka - rekli su nam iz policije.

Iako je na terenu bila Hitna pomoć, iz policije kažu kako nije bilo ozlijeđenih te da Borković, prema zasad dostupnim informacijama nije bio pod utjecajem alkohola. 

Kontaktirali smo i samog Borkovića koji nam je rekao da 'nije bilo ništa strašno'. 

- Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Ljudi kao ljudi, dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja - rekao nam je Borković.

Iz policije su nam rekli kako će protiv vozača podnijeti obavezni prekršajni nalog. 

