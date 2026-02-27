NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
AFERA PILIĆI PLUS+
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
Čitanje članka: 8 min
Ovo je jedan od stožernih projekata za revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje i gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije, ali i Hrvatske.” “Andrej Plenković, daje punu potporu svim projektima koji revitaliziraju poljoprivredu i proizvodnju hrane na potresom stradalom području ove županije.” “Projekti će povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje RH, ali istovremeno i imaju za cilj finalizaciju domaćih ratarskih proizvoda u funkciji stočarske proizvodnje te povećati obujam hrvatskog izvoza.”
