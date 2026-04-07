Branko još tuguje za miljenicom Nikoll koju je do smrti pretukla majka: 'Nosim igračke na grob'

Nikakva presuda niti njena visina nam ne može vratiti naš plavi uvojak. To smo rekli tada i kažemo sada, pet godina otkako je nema s nama, s teškom tugom rekao je Branko Bojić, udomitelj pokojne Nikoll Dedić iz Nove Gradiške. Njoj su, 4. travnja 2021. godine, u Klaićevoj bolnici isključeni aparati nakon što su liječnici u četverodnevnoj borbi izgubili bitku za njen tek započeti život. Malena je preminula jer ju je premlatila vlastita majka.

Pet godina kasnije, jedine pravomoćne presude odnose se na njene roditelje. Majka Mirela dobila je 13, a otac Danijel 7 godina zatvora. Ministarstvo je 2022. godine prvi put u povijesti podnijelo kaznene prijave protiv dvije psihologinje i jedne socijalne radnice iz CZSS Nova Gradiška zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela nesavjesnog rada u službi. Do danas nema informacija o osuđujućoj presudi protiv socijalnih radnika. Tadašnji ravnatelj Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, nakon Nikolline smrti bio je dobio otkaz.

Branko još uvijek neizmjerno pati. Tuga je još veća, jer je prije četiri mjeseca umrla njegova supruga Darija, koja je unatoč tome što ima dvije biološke kćeri, srce dala za malenu Nikoll. Nažalost, ono nije moglo izdržati tu tugu. Žal nije ništa manja niti na petu godišnjicu smrti. Naime, Branko i njegove kćeri Petra i Andreja su došli zapaliti svijeće na grobu Nikoll.

Više nema ni Dariju ni Nikoll

- Donio sam joj novu igračku. Svaki puta kada dođem donesem joj nešto, da se ima s čime igrati. Dok je bila kod nas radovala bi se tome, kao da smo joj poklonili nešto najveće na svijetu – kaže Branko kojemu suze naviru zbog malene i nedavno preminule supruge Darije.

- Darija mi je stalno govorila kako bi trebali na grobu promijeniti kulir kamen jer od kiše pozeleni. Rekla mi je da odem pitati od Nikoll baku, majku njenog biološkog oca, smijemo li postaviti nadgrobnu ploču. Ispunio sam joj želju i dobio sam dozvolu, kao i dozvolu da na mramornoj ploči damo izraditi sliku Nikoll - kaže Branko. I njegove dvije biološke kćeri jedva susprežu suze.

- Ona je bila naša mlađa sestrica, naše sve, radost najveća. Pošto je bila mala nije mogla čisto izgovoriti naša imena, onda je i nas zvala 'mama' baš kao i našu mamu. Sve tri nas je zvala mama, sve smo bile njene mame. Sjećanja na nju su još uvijek jaka. Ima stvari u kući koje nas još uvijek podsjećaju na nju, još čujemo njen veseli smijeh jer bila je radosna kada bi došle kući na vikend iz Zagreba - rekle su sestre.

Naučili je prve riječi...

Podsjetimo, Nikoll Dedić je u obitelj Bojić došla kao petomjesečna beba i kod njih je provela oko dvije godine. Kod njih je prohodala, naučila prve riječi, osjetila što je ljubav. Branko i Darija bili su sav njezin svijet te ih je zvala mamom i tatom. Pravu mamu i tatu nije poznavala. A onda, kada su je pravi roditelji uzeli od udomitelja, nakon svega pet mjeseci koje je provela s njima, Nikoll je s teškim ozljedama 31. ožujka 2021. godine završila u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Unatoč svom trudu liječnika, preminula 4. travnja te godine. Zbog sumnje u zanemarivanje djeteta, policija je podnijela prijave protiv njezinih roditelja. Za nanošenje ozljeda od kojih je preminula, osumnjičili su njenu majku. Oboje bioloških roditelja na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu je osuđeno na kaznu zatvora. Žalili su se, no, na Visokom sudu je presuda potvrđena.

- Mi smo je zamrznuli u onom vremenu i tako se sjećamo - rekli su Darija i Branko dva mjeseca nakon što je Nikoll ubijena. Rekli su da je malena dok je bila kod njih bila vesela, nasmijana djevojčica duge plave kose, koja im je uveseljavala kuću.

- Ona je bila dobra kod nas, ali najviše smo se njome bavili. Bila je najmanje dijete tada kod nas i imala je svu našu pažnju. Kad je došla roditeljima, bojim se da je pala u drugi plan. Kad su odveli Nikoll, njezina majka je bila u visokoj trudnoći. Rodila je mjesec dana kasnije i morala se posvetiti maloj bebi – tada su ispričali Nikollini udomitelji, pokazujući fotografiju Nikoll s ružičastom kapuljačom na glavi i velikim tužnim očima.

Centar je odlučio

Udomitelji su si stalno postavljali pitanje da li su mogli nešto učiniti, ali odgovor se sam nametao, nisu, jer zakon je takav. Odluka Centra bila je kobna, ali naredili su da se dijete vrati biološkim roditeljima.

Branko Bojić pokazujući fotografiju na nadgrobnoj ploči, rekao je da je to samo jedna od brojnih koje su snimili s Nikoll i one su im sada velika uspomena.

- Najviše je voljela slikati se kad joj je kosa raspuštena. Uvijek se smijala na slikama. Imala je jednog smeđeg medu koji joj je bio omiljeni, i ove konjiće u boji – s tugom priča Branko, dok Petra i Andreja sa suzama u očima gledaju posljednje počivalište njihove malene.

Brojni propusti

Upravni nadzor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zaključilo je da je Centar za socijalnu skrb u Novoj Gradiški odgovoran za smrt malene dvoipolgodišnje djevojčice Nikoll. Socijalni radnici i psiholozi Centra postupali su nezakonito, nepravovremeno i nestručno, donosili su površne odluke ne mareći o emocijama i interesima dvoipolgodišnje djevojčice, stoji u izvješću. Također, utvrdili su da niti majci nisu pružili adekvatnu pomoć kao dugogodišnjoj žrtvi obiteljskog nasilja, niti su poduzimali sve što je trebalo protiv oca zlostavljača.

- Umjesto da je Centar pokrenuo postupak da se roditeljima oduzmu sva djeca, koja nisu dobivala ni ljubav, ni pažnju niti zdravstvenu zaštitu, malu Nikoll na zahtjev roditelja vratili su u primarnu obitelj. I to unatoč tome što u dvije godine, koliko je živjela kod udomitelja, jedva da su iskazivali ikakav interes za nju - piše. Nalaz je pobio i mišljenje Komore socijalnih radnika i Hrvatske psihološke komore, koje su javnost uvjeravale da nije bilo nikakvih propusta te da su socijalni radnici i psiholozi angažirani na slučaju postupali sukladno protokolima i standardima i javnim ovlastima. Upravni nadzor potvrdio je brojne nepravilnosti, njih oko 30, što je dovelo do smjene tadašnjeg ravnatelja Centra, Branka Medunića.