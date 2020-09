Brata je ubio dva dana ranije? Skočio s balkona kad je čuo da mu policajci kucaju na vrata

Policija je u petak došla do stana provjeriti što je s D.G. nakon što se nije pojavio na poslu. Tek nakon što je čuo policajce kako mu zvone na vata, M.G. je izletio na balkon na 2. katu zgrade i bacio se

<p>To je toliko tragično i užasno. Dvije smrti, izgubljena dva mlada života. Očigledno nije trebao biti pušten. Smatram da su institucije zakazale, još pod dojmom tragedije rekla je susjeda braće sa zagrebačke Savice.</p><p>Prema onome što je zasad utvrdila policija, M. G. (42) je između 16. i 18. rujna u stanu u Ulici Vladimira Ruždjaka na zagrebačkoj Savici nožem ubio brata D. G. (44), a potom je u petak, 18. rujna, presudio sebi skokom s balkona. Kako neslužbeno doznajemo, D. G. je imao ozljede na prsima. Kako nije imao porezotina po rukama ili drugih obrambenih rana koje bi upućivale na to da se borio za život, sumnjaju da je M. G. brata iznenadio na spavanju.</p><h2>Čula se svađa iz stana</h2><p>No jedna susjeda kazala je da je 17. rujna malo prije 18 sati, dok se spremala na posao, čula svađu iz njihova stana.</p><p>Trajala je desetak minuta, a zatim je sve utihnulo. Ostali stanari uvjereni su da bi to mogao biti trenutak u kojem je M. G. napao i ubio brata. Točnije vrijeme smrti trebali bi utvrditi obdukcijom, no uvjereni su da je M. G. kraj mrtvog tijela u stanu boravio najmanje jednu noć.</p><p>Naime, doznajemo da je policija došla na adresu nakon dojave provjeriti što je s D. G. nakon što se nije pojavio na poslu.</p><p>- Otvori, policija - govorili su.</p><p>Tek nakon što je čuo policajce kako mu zvone na vrata, M. G. je izletio na balkon na 2. katu zgrade i bacio se. Pao je na popločanu terasu susjeda u prizemlju, gdje je preminuo.</p><p>- Mama je bila na terasi i radila goblen. Čula je tup udarac. Nije znala što se zbiva, pa je otišla na balkon jer naš stan ima dvije etaže. Tad ga je vidjela kako u gaćama leži na tlu. Ispričala je da je imao još nekih ozljeda po tijelu kao da se s nekim borio ili možda sam ozlijedio - ispričao je jedan stanar.</p><p>Dodao je da susjedi u čiji je vrt M. G. pao u to vrijeme nisu bili kod kuće te da su policajci zvali ukućane da dođu i puste ih u stan kako bi obavili očevid.</p><p>Policija je već imala posla s M. G. u veljači 2014. godine nakon što je u istom stanu nožem zaklao svoju majku J. G. (63).</p><h2>Osuđen na šest godina</h2><p>U srpnju iste godine priznao je krivnju i nagodio se s tužiteljstvom te je osuđen na šest godina zatvora. Izrekli su mu i mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Na slobodu je izašao, prema izjavama susjeda, prije godinu ili dvije.</p><p>Njegov brat, koji je u vrijeme ubojstva majke živio na drugoj adresi, prekinuo je ozbiljnu vezu te se vratio živjeti na Savicu. Čekao je da mu brat izađe iz zatvora, a potom skrbio o njemu. Braću nikad nisu čuli da se svađaju, a ostali stanari bili su dojma da se izuzetno dobro slažu. Iz njihova stana nikad se nije čuo ni šum. Obojica su bili pomalo šutljivi i povučeni, osobito M. G., koji je uvijek djelovao blijedo i odsutno, pogleda usmjerenog u pod.</p><h2>Rijetko su ga viđali</h2><p>- Nisam ga često viđala i, da vam budem iskrena, nije mi ga bilo ugodno sresti iako nikad s njim nisam imala problema. Taj dan, u petak, nazvala me susjeda i rekla da ne izlazim na balkon, da je on skočio i sad leži dolje. Ja sam zatvorila vrata i na balkon više nisam ni izlazila - kazala je susjeda.</p>