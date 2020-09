Stan strave: Izbo starijeg brata pa se bacio s balkona, na istom mjestu je ranije ubio i majku

Policija je objavila detalje stravičnog zločina koji je šokirao mještane zagrebačke Savice. Muškarac (42) je u stanu oštrim predmetom usmrtio brata (44), a potom je 18. rujna počinio samoubojstvo skakanjem s visine...

<p>Muškarac (42) ubio je brata (44), a potom i sebe skokom s balkona na 2. katu zgrade. Par sati nakon tragedije, zagrebački vatrogasci stigli su na mjesto zločina kako bi iz dvorišnog dijela zgrade izvukli tijelo muškarca. </p><p>Policija je danas izvijestila kako nisu sigurni kad je 42-godišnjak ubio brata. Postoji mogućnost da ga je ubio dan ili dva ranije da bi se u petak bacio s balkona i tako počinio samoubojstvo.</p><p>- Između 16. i 18. rujna, od 7 do 15 sati na Trnju u Ulici Vladimira Ruždjaka, 42-godišnjak je u stanu oštrim predmetom usmrtio 44-godišnjaka, a nakon čega je 18. rujna počinio samoubojstvo skakanjem s visine. Tijela su prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Očevid je uz stručnu pomoć ekipe za očevide obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika - izvijestila je zagrebačka policija.</p><p>Isti muškarac koji je u petak ubio brata, u veljači 2014. godine nožem je u stanu ubio majku. Zločin je otkriven tek sljedeći dan kad je brat ubojice došao u stan, zabrinut jer se on i majka nisu javljali. No tada se nakon ubojstva nagodio za kaznu od šest godina zatvora jer je bio smanjeno ubrojiv. </p><p>- Ja sam bila u apsolutnom šoku kad su ga pustili. Nisam mogla vjerovati kakvo je to pravosuđe koje pusti čovjeka nakon što zakolje svoju mamu. Strašno, ali ne čudi me što je ubio i brata, ne znam samo što je radio kod njega - kaže jedna od šokiranih susjeda.</p><p>Pušten je na slobodu prošle godine i brat kojeg je ubio mu je bio skrbnik jer je proglašen neubrojivim. Sud je dosudio da se vrati živjeti s bratom u stan u kojem je ubio majku.</p>