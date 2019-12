Bratislava dobila Vukovarsku ulicu: Otkrili ploču s imenom

Čast otkrivanja ploče s imenom ulice u Općini Devínska Nová u petak pripala je vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi i načelniku te Općine Dariusu Krajčiru, inicijatoru ideje podrijetlom iz Hrvatske, objavio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske.

„Bratislavu i Vukovar spaja i rijeka Dunav, Vukovar je simbol svih Hrvata u svijetu, a ovaj čin izraz je istinskog poštovanja i prijateljstva prema herojskom gradu“, istaknuo je načelnik Krajčir, navodeći kako je općina Devínska Nová Ves oduvijek bila općina s hrvatskim stanovništvom, koja se u povijesti i nazivala hrvatskom.

Gradonačelnik Penava je iskazao veliku zahvalnost, ali i ponos jer ulica u Slovačkoj nosi ime hrvatskog grada heroja.

"Nije riječ samo o ulici, već o onome što stoji iza nje. Ovaj čin govorio o Hrvatima koji su ovdje došli prije 500-tinjak godina, a uspjeli su sačuvati svoj jezik i kulturu, svijest o nacionalnosti i hrvatskim korijenima, o Domovinskom ratu, simbolici i snazi Vukovara i njegovom značenju za čitav hrvatski narod. Srce mi je puno biti među svojim ljudima u ovako prekrasnom ambijentu", istaknuo je.

Zadovoljstvo nije krio ni hrvatski veleposlanik u Slovačkoj Aleksandar Heina.

„Kada se neka ulica u Hrvatskoj imenuje vukovarskom, to je čin priznanja, ali čin koji očekujemo. No, kada se takvo nešto dogodi izvan granica Hrvatske, to je nešto posebno, nešto što treba prepoznati jer se time izvan granica Hrvatske dokazuje istinitost o razaranju Vukovara i onome što se događalo za Domovinskog rata“, naglasio je Heina.