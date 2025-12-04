'Bratva' želi van iz zatvora: Sud nije prihvatio prijedlog obrane, optuženi za dilanje u zatvoru

Specijalci u punoj spremi, policija oko zagrebačkog Županijskog suda. Tako je izgledalo prijepodne na Zrinjevcu, gdje je oko četiri sata trajala sjednica optužnog vijeća protiv Viktora Milakovića i drugih. Oni su u istražnom zatvoru već tri godine, što je maksimalno koliko netko može biti, zbog optužbi za zločinačko udruženje u sklopu kojeg je postavljena bomba na Laništu i planiralo se drugo ubojstvo. Iako je tužiteljstvo bilo u problemu u svibnju kad im je isticao rok za potvrđivanje optužnice u tom slučaju, Milakoviću i ekipi je određen istražni zatvor po drugoj optužnici, onoj za dilanje droge.

Obrana je htjela da se spisi objedine, odnosno da sve bude jedna velika optužnica, čime bi se svi branili sa slobode, međutim Županijski sud ih je odbio. Na tu odluku nemaju pravo žalbe, ali mogu pisati ustavnu tužbu. Rasprava se nakon četiri sata prekinula, a nastavak je u utorak.

Bio na Dori

Milaković je, nevjerojatno ali istinito, nastupao na Dori s grupom koja se zove Alibi. Predstavili su se kao prvi reperi na Dori 2010. godine s pjesmom "Prvi pogled", a na kladionicama su kotirali vrlo visoko.

Snimili su i spot za pjesmu "Cijeli svijet" s Frankom Batelić. Milakovićeva nevjenčana supruga je Kolumbijka pa je često bio u toj državi, a njega i suoptuženike zovu 'zagrebački Srbi' ili 'Bratva' jer su im navodno uzori razni likovi iz srbijanskog podzemlja, a sam Milaković dobio je i nadimak Putin.