Bravo! Hrvatski robotičari osvojili sedam medalja u Beču

Hrvatski robotički savez (HROBOS) izvijestio je kako su na nedavno završenom RoboCupJunior European Championship 2026, održanom u Beču od 3. do 6. lipnja, hrvatski robotičari ostvarili su niz iznimnih rezultata. Hrvatske ekipe u Beču su nastupile u brojnim kategorijama i osvojile su sedam medalja te dvije posebne nagrade.

Time su još jednom pokazali da pripadaju samom vrhu europske edukacijske robotike, ističu u HROBOS-u.

Foto: HROBOS

Europsko RoboCupJunior prvenstvo okuplja najbolje timove koji su svoje mjesto izborili kroz nacionalna natjecanja i kvalifikacije. Riječ je o zahtjevnom međunarodnom natjecanju iz robotike i umjetne inteligencije, na kojem se mladi natjecatelji susreću s izazovima iz područja spašavanja, robotskog nogometa i scenskih robotskih nastupa.

Rezultati ostvareni u Beču još su jedna potvrda sustavnog rada hrvatskih robotičkih udruga, klubova, mentora, roditelja i mladih natjecatelja. Iza svake medalje, posebne nagrade i međunarodnog nastupa stoje mjeseci priprema, programiranja, testiranja, dorada robota, timskog rada i ustrajnosti.

Foto: HROBOS

Hrvatski robotičari već godinama ostvaruju zapažene rezultate na europskim i svjetskim RoboCupJunior natjecanjima, a nastup u Beču ponovno potvrđuje da Hrvatska ima iznimno kvalitetne mlade talente u području robotike, umjetne inteligencije i STEM-a.

Medalje hrvatskih ekipa

Zlatne medalje

Level Up Split

Disciplina: On Stage Entry – SuperTeam Challenge

Rezultat: 1. mjesto u SuperTeam Challengeu

Natjecatelji: Emanuela Barun, Marta Bračić, Josip Matkov, Jure Bračić; mentori: Nela Beronja, Toni Jagnjić.

Gebruder Weiss CRO

Disciplina: Rescue Maze Entry – Technical Challenge

Rezultat: 1. mjesto u Technical Challengeu

Natjecatelji: Roko Džaja, Vedran Turk, Fran Podbojec, Goran Podbojec; mentori: Jelka Hrnjić, Ivica Kolarić.

Srebrne medalje

Centar izvrsnosti VŽ

Disciplina: Rescue Maze Entry

Rezultat: 2. mjesto

Natjecatelji: Matija Horvat, Filip Sajko, Gabriel Vuradin, Lovro Gluhak; mentori: Jelka Hrnjić, Ivica Kolarić.

ETC Varaždin

Disciplina: Soccer Infrared (IR)

Rezultat: 2. mjesto

Natjecatelji: Vinka Fištrek, David Županić; mentor: Ivan Kolarić.

Brončane medalje

NLO Rescue

Disciplina: Rescue Line

Rezultat: 3. mjesto

Natjecatelji: Jan Ridzak, Sven Ridzak, Lovro Žigman; mentori: Jelka Hrnjić, Ivica Kolarić.

Robofreak Pume

Disciplina: Soccer Lightweight Entry

Rezultat: 3. mjesto

Natjecatelji: Viktor Žmegač, Roko Ivančić, Bruno Maretić, Petar Habek; mentor: Ivan Kolarić.

NK Varaždin

Disciplina: Soccer Vision

Rezultat: 3. mjesto

Natjecatelji: Filip Melnjak, Nino Petek, Jan Vašak; mentori: Ivan Kolarić, Marija Bencun.

Posebne nagrade

ETC Varaždin

Disciplina: Soccer Infrared (IR)

Posebna nagrada: Best Poster

Natjecatelji: Vinka Fištrek, David Županić; mentor: Ivan Kolarić.

Robofreak LogX

Disciplina: Soccer Infrared (IR)

Posebna nagrada: Judge’s Award / tehnički intervju

Natjecatelji: Marin Rođak, Patricija Radiković; mentori: Ivan Kolarić, Željko Posavec.