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SPOJILA POSAO I ODMOR

Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'

Piše Ivan Jukić,
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Kolinda se javila s Cipra, pratitelji: 'U Hollywoodu bi dominirala svojim izgledom'
Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović

Grabar-Kitarović je napisala kako postoje mjesta na kojima se posao i uživanje mogu uspješno spojiti

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na društvenim mrežama oglasila se tijekom boravka na Cipru, podijelivši dojmove s putovanja koje je, kako je istaknula, spojilo poslovne obveze i trenutke odmora. Uz fotografije objavljene na svom Facebook profilu, Grabar-Kitarović je napisala kako postoje mjesta na kojima se posao i uživanje mogu uspješno spojiti.

- Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje - napiala je bivša predsjednica uz oznaku Cipra.

Objava je ubrzo privukla pozornost njezinih pratitelja.

- Evo dokaza da je lijepa žena lijepa u bilo kojoj garderobi i bilo gdje - napisao je jedan korisnik.

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- Ja čekam onu obećanu plaću pa da i ja odem naći malo mira - dodao je drugi korisnik.

- U Hollywoodu bi dominirali svojim izgledom - stoji komentar.

Iako nije otkrila detalje svog posjeta, Grabar-Kitarović dala je naslutiti kako joj je boravak na Cipru, uz poslovne aktivnosti, pružio priliku za predah i uživanje u prirodnim ljepotama ove otočne države na istoku Sredozemlja.

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