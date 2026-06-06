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HOROR KOD ŠKABRNJE

'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'

Piše Iva Milotić,
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'Mrtvi psi vise s grana, živi jedu trule iznutrice, a oko njih gmižu štakori i sve strahovito smrdi'
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Foto: 24sata

Novi slučaj zlostavljanja pasa, dojavili su nam građani koji žive u Nadinu blizu Škabrnje. Već su ranije sve prijavili policiji, ali kažu, nije reagirala. Danas smo ih i mi nazvali te tvrde da je očevid u tijeku...

Slike i videi stižu mi bez prestanka. Građani su očajni. Čovjek u dvorištu u malenim kavezima drži 20 lovačkih pasa u zastrašujućim uvjetima. Jedu trule iznutrice, pljesnivi kruh i piju užeglu vodu. Posvuda ima i lešina, širi se nesnosan smrad, a ljudi žive svuda uokolo, rekla je Aleksandra Hampamer, dopredsjednica čakovečke udruge Prijatelji životinja i prirode, voditeljica jednog od najaktivnijih i najuzornijih hrvatskih skloništa za životinja, posebno poznata po doista herojskom spašavanju stotina pasa iz romskih naselja u Međimurju. Dodala je da leševi pasa vise i s grana drveća, a psi u kavezima leže na hrpama fekalija. 

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- Mjesto je puno miševa i štakora, a psi su toliko puni buha da na dijelovima tijela uopće nemaju dlaku jer su ih buhe izjele. Sve je zaraslo u visoku travu pa se do nekih pasa ni ne može doći. Čuje se i 24-satni lavež. Vlasnik dolazi tamo svaki dan, ali navodno ima neke veze u policiji pa građani vjeruju da zato nikad nitko nije reagirao iako su slučaj prijavili u više navrata - kaže Hampamer.

Foto: 24sata

Dodaje da vlasnik susjedima govori kako voli životinje. Jedan od pasa je, kaže Hampamer, spaljen, a ostaci također leže u dvorištu. Nazvali smo zadarsku policiju kako bismo provjerili što se poduzelo u ovom slučaju do sada.

Foto: 24sata

- Očevid je u tijeku, a o samoj dinamici postupanja vam ne mogu govoriti. Više detalja imat ćemo drugi tjedan - rekla je policija. 

Foto: 24sata

Podsjetimo, razni slučajevi zlostavljanja pasa sve više potresaju Hrvatsku. Zbog sumnje na ubijanje i mučenje životinja, sisačka policija  je u petak podnijela kaznenu prijavu i pritvorskim vlastima predala osumnjičenu 45-godišnjakinju iz općine Dvor. Njoj se stavlja na teret da je u mjestu Vanići, teško zanemarivala pse i izlagala ih nepotrebnim patnjama. Psi su bili povjereni udruzi za zaštitu životinja koju ona vodi. Nije im omogućila veterinarsku skrb i primjeren prostor za držanje životinja, što je dovelo do teškog stanja i neuhranjenosti, kao i do uginuća više pasa.  Prije manje od mjesec dana u kući na Učki pronađeno je 47 pasa u užasnim uvjetima. Bili su spremljeni u škrinje, ormare, u kadu. Vjeruje da je vlasnik izgladnjele pse hranio "njihovim mrtvim prijateljima".

Foto: 24sata

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