Brexit u zastoju, slijedi razgovor Johnsona i Ursule von der Leyen

Britanski i EU pregovarači zaustavili su trgovinske pregovore kako bi pozvali svoje čelnike da pokušaju smanjiti razlike i dogovoriti sporazum, nakon što pregovorima nisu uspjeli premostiti 'značajne razlike'

<p>Britanski premijer<strong> Boris Johnson</strong> u subotu će razgovarati s predsjednicom Europske komisije<strong> Ursulom von der Leyen</strong>, kako bi s mrtve točke pokušao pokrenuti pregovore o trgovinskom sporazumu, prije nego što Britanija okonča svoj izlazak iz unije.</p><p>Britanski i EU pregovarači zaustavili su trgovinske pregovore u petak kako bi pozvali svoje čelnike da pokušaju smanjiti razlike i dogovoriti sporazum, nakon što u tjedan dana pregovora nisu uspjeli premostiti "značajne razlike" između dviju strana. </p><p>Velika Britanija je izišla iz EU 31. siječnja, no pravila koja reguliraju trgovinu, putovanja i poslovanje ostala su nepromijenjena tijekom tranzicijskog perioda koji završava 31. prosinca, kad će biti uspostavljen novi odnos - sa sporazumom ili bez njega.</p><p>- Mirni smo, kao i uvijek, a postoji li još uvijek način, vidjet ćemo - rekao je pregovarač EU-a, <strong>Michel Barnier</strong> kamerama u Londonu, dok je ulazio na željeznički kolodvor kako bi se vratio u Bruxelles nakon što su pregovori stopirani. </p><p>To je posljednji zaokret u mjesecima pregovora koji jedva da su se pomakli zbog tri najproblematičnija pitanja: ribarenja, garancije za poštenu konkurenciju i rješavanja budućih sporova.</p><p>Izvori s obje strane rekli su da se zastoj dogodio zbog francuskih zahtjeva za ribarskim pravima u britanskim vodama.</p><p>No nijedna strana nije odustala od pregovora, dajući do znanja da se i dalje nadaju postizanju sporazuma kako bi se izbjegao kaotičan kraj 40-godišnjeg britanskog članstva u EU.</p><p>Ako dvije strane ne uspiju postići sporazum, petogodišnji razlaz će završiti kaotično, baš u vrijeme kad se Britanija i Europa nose s ekonomskim troškovima kao posljedicom pandemije koronavirusa.</p><p>Ako ne dođe do trgovinskog sporazuma, Ujedinjeno Kraljevstvo bi trgovalo s EU na temelju uvjeta Svjetske trgovinske organizacije, što bi dovelo do uvođenja novih carina i potencijalno značajnih porasta cijena za neka dobra. </p><p>Nedogovaranje sporazuma bio bi scenarij iz noćne more za poduzetnike i investitore, koji kažu da bi to poremetilo prelazak granica, uznemirilo financijska tržišta i posijalo kaos u nabavne lance koji se protežu Europom i dalje. </p>