Nakon što je jučer na službenom sastanku premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića odlučeno da će Hrvatska kupiti borbene zrakoplove jer je to potrebno za sigurnost i čuvanje našeg neba, u HRT-ovoj emisiji oglasio se umirovljeni vojni pilot Ivan Selak.

Iako još uvijek nije potvrđeno hoće li to biti rabljeni francuski "Rafale" ili američki F-16, sigurno je da zrakoplovi moraju u Hrvatskoj biti najkasnije za tri godine, barem tako tvrdi predsjednik Zoran Milanović.

Selak je u emisiji istaknuo kako je nedvojbeno da Hrvatska mora imati borbeno zrakoplovstvo i da je po starosti, satima naleta i opremljenosti Rafale najbolji avion četvrte - čak iznad četvrte generacije, "po nekima između četvrte i pete".

- Najlakše je kupiti zrakoplov. Glavni posao slijedi nakon kupnje. Što je za mene dvojbeno? Predlagao sam malo drugačiji način kupovine borbenog zrakoplova. Predlagao sam da prvo uspostavimo sustav - pilote, tehničare, infrastrukturu. Od infrastrukture imamo pistu, stajanku i ništa više. Avion 4. generacije zahtijeva i morate imati uvjete za njegov boravak - hangare, radionice. Morate imati kondicionirana armiranobetonska skloništa. To je nešto što smo trebali davno riješiti - rekao je.

Osvrnuo se i na proces obuke pilota koji bi trebali letjeti tim zrakoplovima i otkrio hoće li biti moguće u razdoblju od tri godine imati obučene pilote.

- Najgori i najskuplji mogući način je da nabavite avion koji je skup i onda na njemu uspostavljate svoj sustav održavanja. Vidim da tome mi sada težimo. Ja sam predlagao da bismo s našim saveznicima, u početnoj fazi, dok ne uspostavimo sustav, trebali pregovarati tako da u narednih 10-ak godina mi uspostavljamo sustav, ali ne na najskuplji mogući način - kupovinom izuzetno dobrog zrakoplova Rafala, nego da sustav uspostavimo s malo slabijim i jeftinijim a opet vrhunskim zrakoplovom i da ih uzmemo na leasing, a da se obvežemo da ćemo istekom leasinga odlučiti i onda nabaviti daleko suvremenije, od recimo Miragea 2000 ili F-16 - kazao je Selak.

'Ovaj način nabave aviona je izuzetno skup'

- Problem je u tome što ćemo davati ogroman novac zato što ćemo tijekom cijelog perioda morati slati naše mlade pilote na školovanje na prijelazni tip zrakoplova i za početnu obuku, ali ne možete vi nakon obuke na Pilatusu PC9 prijeći na Rafale. Ili možete, ali će to enormno koštati - objasnio je Selak.

- Ako pilotu koji je letio ne prijelaznom tipu treba 10 sati da usvoji letenje na Rafaleu, pilotu koji nikada ni na čemu nije letio trebat će 10 ili 15 puta više sati. To je enormno skupo. Ovo što mi radimo, nažalost, a bojim se da se ne varam, skupo će koštati - dodao je umirovljeni vojni pilot.

Iskustvo mu, kaže, govori da ovom sustavu puno ne vjeruje.



- Zašto? Ovaj je sustav imao kod sebe 30 godina borbene zrakoplove MIG 21. Koristili su ga s niti 30% kapaciteta, da bi na kraju sustav rekao da taj avion nije za noćno letenje i da nije borbeno sposoban, a sad prelazimo na četvrtu generaciju i 4++ generaciju. Ja takvom sustavu ne vjerujem. Što je prezentirano predsjedniku države, predsjedniku Vlade, ministru? Ljudima koji su svojevremeno prezentirali Barake (F-16), a govorim samo o stručnoj ekipi, ja njima jednostavno ne vjerujem. Točka - kazao je Selak.

'Sat vremena leta Rafalea stoji 17-18 tisuća eura, ako ga se maksimalno koristi'

- To jest tako ako se taj avion maksimalno koristi. Ako planirate taj avion koristiti drugačije, a tako su svojevremeno Barake planirali, koštat će vas duplo više. Zašto? Ako planirate da vam Rafale tijekom njegovog životnog vijeka, a možda je riječ o 7-8 tisuća sati leta, ne iskoristite sve, a nećete ako planirate po avionu 100 sati mjesečno, znači da ćete s 12 aviona u idućih 30 godina napraviti pola onoga što vam on daje. Dakle, sat leta koštat će vas duplo više - upozorio je Selak.





- Iskreno se nadam da ne kupujemo ovaj borbeni zrakoplov zbog 'air policinga' i zbog izviđačkih akcija, jer to je multipol fighter, u stvari najbolji na svijetu. Ako ga kupujemo zbog izviđačkih zadataka, onda odustanimo iste sekunde od kupovine takvog zrakoplova. To je višenamjenski borbeni zrakoplov koji je, kad je u zraku, sam sebi dovoljan, rekao je Selak komentirajući tehničke mogućnosti, opremu i naoružanje koje nosi Rafale. On može sve, ali je pitanje što možemo platiti i koje su naše potrebe - dodao je.



- Ja naše potrebe još nisam čuo. Rafale ima ogromne mogućnosti. Avion ćeš isplatiti ako maksimalno iskoristiš njegove mogućnosti, a to će biti ogromna količina novca. Bojim se da u situaciji u kojoj trenutno jesmo, mogli smo to drugačije riješiti - zaključio je Selak.