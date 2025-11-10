Brišu se hipoteke propale Akcije socijaldemokrata: Stranka bila u stečaju zbog milijunskog duga

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje o isplati nagrade upraviteljici stečajne mase iza Akcije socijaldemokrata Hrvatske (ASH) nakon brisanja založnog prava, odnosno hipoteke te političke stranke, propale u stečaju još 2017., na jedan stan na zagrebačkom Jarunu.

Sudska odluka uslijedila je nakon što je veljači ove godine već bila određena nagrada drugoj stečajnoj upraviteljici koja je upravljala stečajnom masom ASH u postupku brisanja založnog prava te političke stranke na stan u zagrebačkoj Dubravi.

Otvaranje stečajne mase iza Akcije socijaldemokrata Hrvatske u oba su slučaja zatražili vlasnici tih stanova zbog hipoteka ASH za osiguranje 43.810 kuna kredita za nekretninu u Dubravi, odnosno na iznos od 79.188 kuna temeljem ugovora o kupoprodaji stana na Jarunu.

Vlasnici stanova su, ističe se u sudskim rješenjima, podmirili cjelokupni dug na temelju navedenih hipoteka, međutim hipoteke nisu bile brisane pa su morali predložiti imenovanja stečajnih upravitelja zbog davanja brisovnih očitovanja.

Trgovački sud u Zagrebu istovremeno je otvorio i zaključio stečaj Akcije socijaldemokrata Hrvatske još u kolovozu 2017. i to zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje od čak 1.24 milijuna kuna.

Kako se navodi u sudskoj odluci, to tada pravomoćno rješenje odmah je bilo dostavljeno ministarstvu uprave i Registru političkih stranaka radi brisanja. No, kako se ističe u sudskom rješenju, "prema očitovanju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije od 14. lipnja 2024. navedena politička stranka brisana je iz registra i ne raspolažu podacima o pravnom sljedništvu".

Akcija socijaldemokrata Hrvatske bila je upisana u Registar političkih stranaka 1. veljače 1990. s registarskim brojem 98. U medijima se navodi da je, kao nasljednik Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske i kasnije Socijalističkog saveza - Saveza socijalista Hrvatske, stranka u prosincu 1994. promijenila naziv iz Socijalističke stranke Hrvatske u Akciju socijaldemokrata Hrvatske. Prvi predsjednik ASH bio je Miko Tripalo, a tu su stranku vodili i Silvije Degen i Zlatko Klarić.