Šef Fonda za zaštitu okoliša o otkriću 24sata: 'Moraju dati jamstva, sve ćemo provjeriti'

Fond za zaštitu okoliša odabrao je tko će prekriti opasni zakopani otpad u Gospiću do iskapanja 33.000 tone i njegove konačne sanacije.Za prekrivanje je izabrana hrvatska podružnica slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog, a toj tvrtki je lani utvrđeno da je ilegalno zakopala komunalni otpad i morali su ga iskopati i sanirati! Izvidi oko kaznene odgovornosti još traju. Predsjednik uprave hrvatske podružnice Kostaka koja je zasebna tvrtka u Hrvatskoj je Miljenko Muha, čovjek koji je pod istragom policije u Sloveniji. Muha je vodio slovensku tvrtku, a nakon skandala su iz tvrtke poručili da više ne radi kod njih. No, dobio je čelno mjesto u Hrvatskoj, u tvrtki Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba. Ta tvrtka je izabrana za prekrivanje otpada po cijeni od 268.740 eura.

Pitali smo premijera Andreja Plenković o tome, no on je rekao da će odgovore dati čelnik Fonda Luka Balen. Balen je rekao da su izbor proveli po zakonu o javnoj nabavi.

- Bilo je više zainteresiranih firmi s kojim se provodio pregovarački postupak. Stručno povjerenstvo je provjerilo je li sve po zakonu i tražene su izjave o nekažnjavanju. Oni moraju dati i jamstva da će sve odraditi u skladu s ponuđenim, te će se sve nadzirati i reagirati ako to ne budu ispunjavali. Fondu je ovo prioritet, imamo struku i znanje da sve provedemo - rekao je Balen.

Muha je mogao očito dobiti izjavu o nekažnjavanju jer policijska istraga u kojoj je on prvoosumnjičeni još traje i nema optužnicu, a nije poznato i hoće li ga policija na kraju i teretiti kao odgovornu osobu za zakapanje 2.900 kubičnih metara u prostoru slovenskog Kostaka.

Iako je Fond donio odluku o odabiru, čini se da je Balen ostavio još mogućnost preokreta. Poručio je da postupak još traje i da sad teku rokovi za žalbu. Na direktno pitanje postoji li mogućnost poništenja odabira je poručio:

- Postupak još traje i razumijete me da ne mogu više ništa komentirati. Pustimo ljude u povjerenstvu da rade svoj posao - rekao je Balen.

Balen je rekao da je izabrana i tvrtka za sanaciju tisuća tona plastike ostavljene pored Samobora. Rekao je da je odabrana ponuda od oko dva milijuna eura. Po tome, posao je dobio Eko Flor Plus, koji je dio Cios grupe Petra Pripuza. Od šest ponuda, oni su dali najnižu i iznosi 1,92 milijuna eura, odnosno 2,4 milijuna eura s PDV-om. Ostalih pet ponuđača je bilo znatno skuplje.