Britanac nasjeo na lažnu priču zagrebačkog para: 'Dao sam im sav novac, preko 150.000 eura'

Investicija je od početka trebala biti kratkoročna i to sam naglasio Mataku prije nego što sam prebacio sredstva na račun njegove investicijske tvrtke. Ukupno sam mu prebacio više od 170.000 eura. U više sam navrata tražio povrat svog novca, no vratio je samo mali dio, tvrdi žrtva supružnika Luke Grge Mataka (31) i njegove supruge Adrianu (36) iz Velike Britanije. Kao i neki drugi njihovi klijenti iz Hrvatske, pita se gdje je njegov novac i želi ga natrag. Matakove je upoznao preko djevojke koja se sprijateljila s Adrianom. Bilo je to u vrijeme korone, dok su Luka i Adriana boravili u Londonu, gdje je Luka imao i tvrtku za investicijsko savjetovanje.