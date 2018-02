Britanci brane svoje zdravstvo od napada Trumpa na Twitteru

Predsjednik SAD-a Donald Trump izazvao je u ponedjeljak žestoku reakciju ljutitih Britanaca, uključujući i britanskog ministra zdravstva Jeremyja Hunta, jer je kritizirao britanski javno financirani sustav zdravstvene skrbi rekavši da "je bez prebijenog novčića i da ne funkcionira".

Trump je uporabio britansku Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) kako bi unutarnjoj političkoj raspravi iznio argumente protiv opće zdravstvene zaštite, no pri tome je govorio loše o sustavu kojim se Britanija, najbliža saveznica SAD-a, ponosi.

"Demokrati zagovaraju univerzalnu zdravstvenu skrb dok tisuće ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu prosvjeduju jer je njihov univerzalni sustav ostao bez prebijenog novčića i ne funkcionira. Demokrati žele uvelike povećati poreze za doista lošu i nepersonaliziranu zdravstvenu skrb. Ne hvala!", napisao je Trump na svojem Twitter računu.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!