Britanci ljuti, Trump je prekršio kraljevski protokol: 'Ovo nitko nije napravio, on je sramota...'

Donald Trump opet je izazvao buru u javnosti zbog kršenja kraljevskog protokola tijekom službenog posjeta Velikoj Britaniji. Američki predsjednik, zajedno sa suprugom Melanijom, nalazi se u Windsoru, gdje su ih svečano dočekali princ i princeza od Walesa.

Nakon dolaska, Trumpovi i kraljevski par prošetali su zajedno, a Donald Trump i princ William hodali su rame uz rame, dok je Trump držao Melaniju za ruku. U jednom trenutku, William se okrenuo prema predsjedniku SAD-a i kazao mu: “Ovo je moj otac”, dok su prilazili kralju Charlesu, koji im je mahnuo u znak pozdrava.

Uslijedio je srdačan susret, Trump i kralj rukovali su se i razmijenili nekoliko riječi, a predsjednik je pritom spustio ruku na kraljevu, što se u okviru kraljevskog bontona smatra neuobičajenim gestom.

Skandal na vojnoj ceremoniji

Foto: Kevin Lamarque

Pravi gaf uslijedio je tijekom vojne ceremonije. Na svečanoj platformi prekrivenoj crvenim tepihom, gdje su Trumpovi, kralj Charles i kraljica Camilla promatrali gardu u čast američkog predsjednika, Trump je napravio potez koji je mnoge šokirao, krenuo je ispred kralja, dok je usput razgovarao s jednim od vojnika.

Prema ustaljenom običaju, nitko ne bi trebao hodati ispred monarha, osobito ne na javnim ceremonijama. Članovi kraljevske obitelji i gosti dužni su kretati se iza kralja, u skladu sa svojim rangom i redoslijedom nasljeđivanja.

Reakcije na mrežama

Društvene mreže odmah su se usijale zbog Trumpova poteza.

“Trump hoda ispred kralja. To je kršenje protokola”, napisao je jedan korisnik X-a (bivšeg Twittera).

“Opet je prošao ispred monarha…”, dodao je drugi, uz emotikon koji prekriva lice rukom.

Jedan komentator bio je još oštriji: “Trump je sramota, nema poštovanja prema kralju. Nije ga imao ni prema pokojnoj kraljici.”

Drugi je napisao: “Donald Trump vodi britansku vojsku i hoda ispred kralja – to vam govori sve.”

Trump ostaje do četvrtka

Trumpovi će u Ujedinjenom Kraljevstvu boraviti do četvrtka navečer, ali neće imati dodatnih javnih događanja zbog sigurnosnih razloga, s obzirom na to da je predsjednik u posljednjih godinu dana preživio dva pokušaja atentata. Prvoga dana posjeta predviđen je i obilazak grobnice kraljice Elizabete II. u kapeli svetog Jurja, ručak s članovima kraljevske obitelji, posebna vojna ceremonija s preletom britanskih i američkih lovaca F-35 te Crvenih strijela, a navečer i raskošan državni banket.