Obavijesti

News

Komentari 0
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Britanci ljuti, Trump je prekršio kraljevski protokol: 'Ovo nitko nije napravio, on je sramota...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Britanci ljuti, Trump je prekršio kraljevski protokol: 'Ovo nitko nije napravio, on je sramota...'
9
Foto: Kirsty Wigglesworth

Na svečanoj platformi prekrivenoj crvenim tepihom, gdje su Trumpovi, kralj Charles i kraljica Camilla promatrali gardu u čast američkog predsjednika, Trump je napravio potez koji je mnoge šokirao

Donald Trump opet je izazvao buru u javnosti zbog kršenja kraljevskog protokola tijekom službenog posjeta Velikoj Britaniji. Američki predsjednik, zajedno sa suprugom Melanijom, nalazi se u Windsoru, gdje su ih svečano dočekali princ i princeza od Walesa.

Nakon dolaska, Trumpovi i kraljevski par prošetali su zajedno, a Donald Trump i princ William hodali su rame uz rame, dok je Trump držao Melaniju za ruku. U jednom trenutku, William se okrenuo prema predsjedniku SAD-a i kazao mu: “Ovo je moj otac”, dok su prilazili kralju Charlesu, koji im je mahnuo u znak pozdrava.

Uslijedio je srdačan susret, Trump i kralj rukovali su se i razmijenili nekoliko riječi, a predsjednik je pritom spustio ruku na kraljevu, što se u okviru kraljevskog bontona smatra neuobičajenim gestom.

Skandal na vojnoj ceremoniji

U.S. President Trump's state visit to Britain
Foto: Kevin Lamarque

Pravi gaf uslijedio je tijekom vojne ceremonije. Na svečanoj platformi prekrivenoj crvenim tepihom, gdje su Trumpovi, kralj Charles i kraljica Camilla promatrali gardu u čast američkog predsjednika, Trump je napravio potez koji je mnoge šokirao, krenuo je ispred kralja, dok je usput razgovarao s jednim od vojnika.

Prema ustaljenom običaju, nitko ne bi trebao hodati ispred monarha, osobito ne na javnim ceremonijama. Članovi kraljevske obitelji i gosti dužni su kretati se iza kralja, u skladu sa svojim rangom i redoslijedom nasljeđivanja.

U.S. President Trump makes second state visit to Britain U.S. President Trump makes second state visit to Britain U.S. President Trump makes second state visit to Britain
100
Foto: Jonathan Brady/REUTERS

Reakcije na mrežama

Društvene mreže odmah su se usijale zbog Trumpova poteza.

“Trump hoda ispred kralja. To je kršenje protokola”, napisao je jedan korisnik X-a (bivšeg Twittera).

“Opet je prošao ispred monarha…”, dodao je drugi, uz emotikon koji prekriva lice rukom.

Jedan komentator bio je još oštriji: “Trump je sramota, nema poštovanja prema kralju. Nije ga imao ni prema pokojnoj kraljici.”

Drugi je napisao: “Donald Trump vodi britansku vojsku i hoda ispred kralja – to vam govori sve.”

Trump ostaje do četvrtka

Trumpovi će u Ujedinjenom Kraljevstvu boraviti do četvrtka navečer, ali neće imati dodatnih javnih događanja zbog sigurnosnih razloga, s obzirom na to da je predsjednik u posljednjih godinu dana preživio dva pokušaja atentata. Prvoga dana posjeta predviđen je i obilazak grobnice kraljice Elizabete II. u kapeli svetog Jurja, ručak s članovima kraljevske obitelji, posebna vojna ceremonija s preletom britanskih i američkih lovaca F-35 te Crvenih strijela, a navečer i raskošan državni banket.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025