SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Foto: Reuters

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja

Neidentificirani par šetao je Campbell Paradeom u nedjelju poslijepodne kada je iz vozila izašao Sajid Akram (50), naoružan puškom s jednom namjerom - ubiti nedužne Židove koji su slavili Hanuku. Muškarac u ljubičastoj košulji, kako je zasad poznat javnosti, bez oklijevanja se bacio na Akrama. Snimka s kamere u automobilu, koju je potvrdio Reuters, prikazuje jednog od napadača kako se otima za oružje s dugom cijevi sa starijim muškarcem u ljubičastoj košulji i kratkim hlačama, a onda su obojica pali na tlo iza srebrnog automobila. 

Kamera na automobilu snimila trenutak kada je muškarac razoružao napadača na Bondiju 01:41
Kamera na automobilu snimila trenutak kada je muškarac razoružao napadača na Bondiju | Video: 24sata/reuters

Muškarac u ljubičastom uz kojega je žena potom ustaje s oružjem. No na odvojenoj snimci dronom muškarac i žena nepomično leže pored vozila kod pješačkog mosta gdje je policija kasnije ustrijelila napadače. Akram je par pogubio iz neposredne blizine. Umrli su jedno drugome u naručju.

„Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti“, rekla je vlasnica kamere Jenny, koja je podijelila snimku s Reutersom.

„Vidim na svojoj kameri da je stariji muškarac na kraju ustrijeljen i srušio se. Taj trenutak mi je slomio srce“, dodala je.

People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney People pay respects at Bondi Pavilion to victims of a shooting during a Jewish holiday celebration at Bondi Beach, in Sydney
Foto: Hollie Adams

Policija: 16 mrtvih

Broj poginulih iznosi 16, uključujući jednog od osumnjičenih, kojeg je policija identificirala kao 50-godišnjeg Sadžida Akrama, kojeg je ustrijelila policija. Njegov 24-godišnji sin, također osumnjičenik, kojeg su lokalni mediji identificirali kao Naveda Akrama, u kritičnom je stanju u bolnici nakon što je također ustrijeljen.

"Prva saznanja ukazuju na teroristički napad inspiriran Islamskom državom, koji su, čini se, počinili otac i sin", rekla je povjerenica australske savezne policije Krissy Barrett na konferenciji za novinare.

Australija u žalosti nakon masakra: Tisuće građana odaju počast žrtvama 04:06
Australija u žalosti nakon masakra: Tisuće građana odaju počast žrtvama | Video: 24sata/Reuters
Poznato je da mreže povezane s islamskom državom djeluju na Filipinima i da imaju određeni utjecaj na jugu zemlje. Posljednjih godina svele su se na oslabljene jedinice koje djeluju na južnom otoku Mindanau.

Oko 25 preživjelih još prima njegu u nekoliko bolnica u Sydneyu, rekli su dužnosnici.

