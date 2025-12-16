Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Splitski poduzetnik i bivši gradonačelnik, Željko Kerum, zbog izazivanja prometne nesreće u petak u poslijepodnevnim satima, od ponedjeljka boravi u zatvoru na Bilicama gdje mu je određeno zadržavanje na 15 dana.

Na takvu odluku Općinskog prekršajnog suda u Splitu njegov odvjetnik uložio je žalbu.

- Smatram da je 15 dana puno. Sada čekamo odluku Visokog prekršajnog suda – kazao nam je njegov odvjetnik Željko Gulišija.

Naime, Kerumu je određeno zadržavanje na Bilicama zbog bojazni da bi mogao počiniti nove prekršaje, a određena mu je i kazna od 1160 eura.

Željko Kerum uživa na svom brodu u Rogoznici | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Riječ je o prometnoj nesreći koja se dogodila na Mažuranićevom šetalištu kraj Kerumova hotela Corner. Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske Kerum je se "uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila. Nakon nastanka prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima."

No, Kerum nije imao ni važeću vozačku dozvolu koju je izgubio na dvije godine i koju ne može ni tražiti do svibnja 2026. godine zbog broja prikupljanih kaznenih bodova.

Za prvi prekršaj Kerum je kažnjen s 260 eura, za drugi s 800 eura dok je za ovaj treći kažnjen s 15 dana zadržavanja u zatvoru.

Kako nam tvrde ljudi bliski Željku Kerumu, on je taj dan kad je počinio prometnu nesreću primio vijest o iznenadnoj smrti prijatelja u Zagrebu te je iz tog razloga bio rastresen.

Rijeka: Svečana loža tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Vratio se natrag i kad je vidio da nikome nije ništa krenuo je kući, pa put aerodroma. Da je barem ispunio izvješće o nesreći tu bi priča bila završena. Policija ga je zvala u subotu, on je rekao da će doći u ponedjeljak i tako je i bilo. Izrečena mu je najstroža kazna, mislim da je drakonska – govori nam naš sugovornik.

Više informacija o tome u kakvom je Kerum sada stanju dok boravi u ćeliji na Bilicama pokušali smo dobiti od njegovog bliskog stranačkog prijatelja, Igora Stanišića, inače predsjednika Gradskog vijeća iz redova HGS-a.

- Koliko je meni poznato, bio je manji prometni prekršaj s manjom štetom, bez posljedica. Bio je pred sucem za prekršaje. To je ono što ja znam. Nemam drugo za dodati – kazao nam je kratko Igor Stanišić.

Rogoznica: Željko Kerum na konferenciju za novinare došao s električnim golf automobilom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Ako se pravomoćno potvrdi odluka sutkinje o Kerumovoj kazni od 15 dana, Kerum će Božić provesti iza rešetaka, odnosno do 29. prosinca. U trenutku nesreće vozio je Audi te je udario u Mazdu na kojoj je nastala šteta od oko 1000 eura.