Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
Splitski poduzetnik i bivši gradonačelnik, Željko Kerum, zbog izazivanja prometne nesreće u petak u poslijepodnevnim satima, od ponedjeljka boravi u zatvoru na Bilicama gdje mu je određeno zadržavanje na 15 dana.
Na takvu odluku Općinskog prekršajnog suda u Splitu njegov odvjetnik uložio je žalbu.
- Smatram da je 15 dana puno. Sada čekamo odluku Visokog prekršajnog suda – kazao nam je njegov odvjetnik Željko Gulišija.
Naime, Kerumu je određeno zadržavanje na Bilicama zbog bojazni da bi mogao počiniti nove prekršaje, a određena mu je i kazna od 1160 eura.
Riječ je o prometnoj nesreći koja se dogodila na Mažuranićevom šetalištu kraj Kerumova hotela Corner. Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske Kerum je se "uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila. Nakon nastanka prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima."
No, Kerum nije imao ni važeću vozačku dozvolu koju je izgubio na dvije godine i koju ne može ni tražiti do svibnja 2026. godine zbog broja prikupljanih kaznenih bodova.
Za prvi prekršaj Kerum je kažnjen s 260 eura, za drugi s 800 eura dok je za ovaj treći kažnjen s 15 dana zadržavanja u zatvoru.
Kako nam tvrde ljudi bliski Željku Kerumu, on je taj dan kad je počinio prometnu nesreću primio vijest o iznenadnoj smrti prijatelja u Zagrebu te je iz tog razloga bio rastresen.
- Vratio se natrag i kad je vidio da nikome nije ništa krenuo je kući, pa put aerodroma. Da je barem ispunio izvješće o nesreći tu bi priča bila završena. Policija ga je zvala u subotu, on je rekao da će doći u ponedjeljak i tako je i bilo. Izrečena mu je najstroža kazna, mislim da je drakonska – govori nam naš sugovornik.
Više informacija o tome u kakvom je Kerum sada stanju dok boravi u ćeliji na Bilicama pokušali smo dobiti od njegovog bliskog stranačkog prijatelja, Igora Stanišića, inače predsjednika Gradskog vijeća iz redova HGS-a.
- Koliko je meni poznato, bio je manji prometni prekršaj s manjom štetom, bez posljedica. Bio je pred sucem za prekršaje. To je ono što ja znam. Nemam drugo za dodati – kazao nam je kratko Igor Stanišić.
Ako se pravomoćno potvrdi odluka sutkinje o Kerumovoj kazni od 15 dana, Kerum će Božić provesti iza rešetaka, odnosno do 29. prosinca. U trenutku nesreće vozio je Audi te je udario u Mazdu na kojoj je nastala šteta od oko 1000 eura.
