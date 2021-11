Britanski ministar za brexit David Frost rekao je u srijedu da vlada namjerava postići sporazum o poboljšanju trgovinskih aranžmana za Sjevernu Irsku nakon brexita i da je to moguće ostvariti do Božića.

Britanija i Europska unija pristale su prošli tjedan pojačati napore za rješenje pitanja glede sjevernoirskog protokola. Bruxelles je s oprezom pozdravio promjenu tona u Londonu, iako Frost ističe da su preostala "značajna neslaganja".

"Mislim da je to moguće postići. Hoće li se postići je već drugo pitanje", rekao je Frost za BBC Sjeverna Irska na upit je li moguć dogovor do Božića kako je sugerirao irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney.

"Poprilično se nadamo da ćemo uspjeti privesti ove razgovore kraju, to je ono što bismo najviše željeli učiniti, no ako ne uspijemo, onda je očigledno slavni članak 16. vrlo realna opcija za nas", rekao je Frost, misleći na krizne sigurnosne mjere koje bi mogle dovesti do trgovinskog rata.

Britanija je napustila EU prošle godine, ali odgađa provedbu nekih graničnih provjera između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva.

Unija kaže da je Britanija to dužna činiti prema sporazumu o razdruživanju. No London tvrdi da su provjere nerazmjerne i da povećavaju napetosti u Sjevernoj Irskoj, čime se ugrožava mirovni sporazum iz 1998.

Glavni pregovarač EU-a Maroš Šefčovič rekao je u ponedjeljak da je "potpuno uvjeren" da je moguće izaći iz slijepe ulice ako se London angažira oko neriješenih pitanja.

Bruxelles poziva London da recipročno uzvrati nakon što je blok ponudio ukidanje nekih provjera robe koja putuje iz Britanije u Sjevernu Irsku.

"EU je iznio neke prijedloge, a u ovom trenutku, ne ulazeći u detalje, nisam siguran da bi oni riješili ove probleme provjera i postupaka za robu koja stiže u Sjevernu Irsku, ali nastavljamo razgovarati i vidjet ćemo možemo li napredovati prema konsenzusu", rekao je Frost.