NOVI INCIDENTI

Britanija šalje pomoć u Belgiju radi zaustavljanja dronova

Piše HINA,
Foto: ADAM IHSE/REUTERS

Dronovi su viđeni iznad zračne luke u Bruxellesu i Liegeu, zbog čega su u utorak mnogi zrakoplovi morali biti preusmjereni

Velika Britanija šalje stručnjake i opremu u Belgiju kako bi joj pomogla zaustaviti incidente s nepoznatim bespilotnim letjelicama zbog kojih su se privremeno zatvarale zračne luke, objavila je britanska vojska u nedjelju. Dronovi su prošli tjedan primijećeni iznad belgijskih zračnih luka i i vojnih baza, a u proteklim mjesecima viđeni su i u drugim dijelovima Europe. 

Richard Knighton, čelnik britanskih oružanih snaga, za BBC je rekao da ga je belgijski kolega tražio pomoć te da su oprema i osoblje već na putu. 

„Ministar obrane i ja smo se krajem prošlog tjedna usuglasili da ćemo poslati naše ljude i opremu u Belgiju kako bismo pomogli”, rekao je Knighton, ne otkrivajući broj tih stručnjaka i kakva se tehnologija šalje. 

Čelnik britanske vojske naglasio je da se još ne zna tko stoji iza tih bespilotnih letjelica, no da Rusija proteklih godina ima obrazac „hibridnog ratovanja”.

KORIŠTEN JE OMETAČ Još dronova iznad belgijske zračne baze koju koristi NATO
Još dronova iznad belgijske zračne baze koju koristi NATO

Moskva odbacuje te optužbe. 

Dronovi su viđeni iznad zračne luke u Bruxellesu i Liegeu, zbog čega su u utorak mnogi zrakoplovi morali biti preusmjereni. 

U četvrtak su se zbog bespilotnih letjelica privremeno zatvorili aerodromi u nekoliko država, uključujući Švedsku.

Njemački ministar obrane u petak je povezao nedavne incidente s dronovima u Belgiji s raspravama koje se u toj zemlji odvija o upotrebi zamrznute ruske imovine za pozajmicu Ukrajini, prenosi Reuters. 

