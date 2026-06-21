Britaniju očekuje toplinski val, takve temperature nisu viđene posljednjih 50 godina

Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju zbog proslave ljetnog solsticija u Stonehengeu, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje.

Meteorološki ured je izvijestio kako se očekuje da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva Celzija u utorak i srijedu, što je rezultiralo upozorenjima o utjecaju vremenskih prilika na zdravstveno stanje pojedinaca, osobito za ranjive skupine ljudi.

Britanski meteorolozi su izvijestili kako postoji velika vjerojatnost da bi u ovome tjednu mogao biti oboren rekord najtoplije lipanjske temperature - 35,6 Celzijevih stupnjeva, koji je postavljen 1976. u Southamptonu.

U nedjelju ujutro više od 20.000 ljudi krenulo je prema Stonehengeu i Aveburyju u Wiltshireu da bi uživali u izlasku sunca u 4:25 ujutro na najduži dan u godini, prenosi English Heritageu.

Foto: TOLGA AKMEN

Neki su posjetitelji rukom dodirivali drevni spomenik i klicali dok je sunce provirivalo iz maglovitog horizonta.

U međuvremenu se i čitava Europa prži pod toplinskom kupolom jer ju je zahvatio toplinski val, a temperature dosežu visoke vrijednosti.

U ponedjeljak su prognostičari za Madrid najavili temperature i do 39 Celzijevih stupnjeva, a za Rim 37°C. U Francuskoj se u nedjelju očekuju maksimalne temperaturne vrijednosti od 40°C, a ponedjeljak će vjerojatno biti još topliji jer su hitne službe i vojne snage stavljene u stanje pripravnosti zbog mogućih šumskih požara.

Francuske su vlasti zbog vrućine uvele i ograničenja konzumacije alkohola u javnosti, a otkazani su i neki sportski događaji na otvorenom.

U Velikoj Britaniji meteorološka služba izdala je žuto upozorenje na ekstremne vrućine za ponedjeljak i utorak za veći dio južne Engleske, za jugoistočni i istočni Wales te veći dio Midlandsa. Upozorenje se odnosi na potencijalan utjecaj na zdravstveno stanje ljudi osjetljivih na ekstremne vrućine i na probleme povezane s vrućinom za širu populaciju.