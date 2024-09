Britanska Vlada oslobađa više od 1600 zatvorenika zbog prenapučenosti: 'Muka mi je'

Iz zatvora u Britaniji oslobođeno je više od 1.600 zatvorenika zbog prenapučenosti u njihovim zatvorima. U narednih 18 mjeseci, britanska Vlada ima u planu osloboditi i tisuće drugih - uključujući neke koji su osuđeni za ubojstvo iz nehata. Ljudi upozoravaju da će biti pitanje vremena kada će ponovno počiniti prijestup i vratiti se iza rešetaka.

Među onima koji bi trebali biti pušteni je Lawson Natty, koji je isporučio mačetu kojom je ubijen 14-godišnji Gordon Gault u Newcastleu 2022. Natty, 18, ovog je ožujka osuđena za ubojstvo iz nehata i osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora.

Gordonova mama Dionne Barrett rekla je da joj je "muka" od mogućnosti da Natty izađe na slobodu prije nego što odsluži punu kaznu.

- Potpuno mi je muka što mu je sada dopušteno izaći nakon samo nekoliko mjeseci zatvora. To je apsolutno mučno. Izaći će u sljedećih nekoliko dana. Vratit će se na ulicu. Pošteno, pustite sitne kriminalce van. Ne nekoga tko je ubio 14-godišnje dijete - rekla je za Good Morning Britain.

Nanosili teške tjelesne ozljede djeci i partnericama

Adam Andrews, 37, također bi trebao biti uskoro pušten nakon što je u ožujku osuđen na tri godine zatvora zbog brutalnog postupanja 2018. prema dječačiću tad starom tek 21 dana. Njegova je žrtva ostala slijepa i paralizirana i sada ima 40 napadaja dnevno. Mališan ima znatno kraći životni vijek i potrebna mu je 24-satna njega.

- Ne samo da je ovaj proces trajao gotovo šest godina da bi se izrekla kazna. On je prvo dobio tako blagu kaznu, a sada se to koristi u njegovu korist. Ako on nije klasificiran kao ozbiljan prijestupnik jer mi je skoro ubio djecu, tko je onda? Mislim da građani zapravo ne razumiju da će ljudi poput njega biti pušteni. Ljudi koji ozljeđuju djecu, koji čine najstrašnije zločine nad djetetom - rekla je majka žrtve za Telegraph.

Andrews, iz Greath Whelnethama u Suffolku, osuđen je za teške tjelesne ozljede bez namjere te nikada nije objasnio zašto je brutalno tresao bespomoćnog dječaka.

Shane Riley, 44, također bi mogao biti pušten na slobodu nakon što je odslužio samo devet mjeseci od svoje 23-mjesečne kazne, piše The Sun.

Muškarac iz Swanseaja, Riley priznao je da je svoju bivšu partnericu udarao rukama, nogama i glavom nakon što je prekinula s njim.

Ministrica: Poduzeli smo sve dostupne mjere

Laburistička shema dopušta puštanje na slobodu nakon što odsluže 40 posto svoje kazne, umjesto 50 posto, kao što je bilo prije.

U shemu su uključeni nasilni prijestupnici osuđeni na kazne manje od četiri godine.

Više od 140 ljudi osuđenih na kaznu zatvora zbog okrutnosti ili zanemarivanja djece također će imati pravo na prijevremeno puštanje na slobodu. Bit će uključeno i 2200 pljačkaša osuđenih na manje od četiri godine.

- Poduzeli smo sve dostupne mjere da isključimo kaznena djela iz ove mjere. To uključuje ozbiljno nasilje, seksualno nasilje, kaznena djela povezana sa zlostavljanjem u obitelji, teroristička kaznena djela - rekla je ministrica pravosuđa Shabana Mahmood.