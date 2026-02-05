VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Ima ozlijeđenih u sudaru, puko je šaht. Cijela cesta je pod vodom. Strava, ispričao nam je čitatelj 24sata koji nam je poslao snimke poplavljene Zagrebačke ceste u četvrtak kasno navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant. Ulica je poplavila, a vatrogasci su brzo zatvorili vodu.

- Bijeli auto je najprije pogodio sivi auto koji je izlazio sa sporedne ulice. Onda je udario u hidrant. Vozač u bijelom autu je jurio cestom. Blokiran je promet - ispričao je čitatelj.

Detalji ove prometne nesreće znat će se nakon očevida.