Komentari 6
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant

Ima ozlijeđenih u sudaru, puko je šaht. Cijela cesta je pod vodom. Strava, ispričao nam je čitatelj 24sata koji nam je poslao snimke poplavljene Zagrebačke ceste u četvrtak kasno navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar u Zagrebu 00:41
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant. Ulica je poplavila, a vatrogasci su brzo zatvorili vodu. 

NEVJEROJATNO Krš i lom u Rijeci: Vozačica (21) pijana razbila svoj auto i pet drugih. Šteta? Samo 10.000 €...
Krš i lom u Rijeci: Vozačica (21) pijana razbila svoj auto i pet drugih. Šteta? Samo 10.000 €...

- Bijeli auto je najprije pogodio sivi auto koji je izlazio sa sporedne ulice. Onda je udario u hidrant. Vozač u bijelom autu je jurio cestom. Blokiran je promet - ispričao je čitatelj.

Detalji ove prometne nesreće znat će se nakon očevida.

OSTALO

