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RAT U UKRAJINI

Britanski dronovi gađali Rusiju. Lavrov upozorio UK. London: Uz Ukrajinu smo sto posto

Piše Filip Sulimanec,
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Britanski dronovi gađali Rusiju. Lavrov upozorio UK. London: Uz Ukrajinu smo sto posto
Foto: Alexander Zemlianichenko
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Nije dugo trebalo čekati reakciju s Otoka, pa je tako novi britanski premijer Andy Burnham rekao da je UK sto posto uz Ukrajinu

Nakon što je Ukrajina napala iranski brod u Kaspijskom jezeru, rat u Ukrajini dobio je novu međunarodnu notu, time i potencijalnu eskalaciju. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je Ujedinjeno Kraljevstvo nakon što je Ukrajina koristila dronove koje su proizvele dvije britanske tvrtke u napadima duboko u Rusiji tijekom proteklih šest mjeseci, uključujući napade na rafinerije nafte u Volgogradu i blizini Moskve.

U intervjuu za ruske Vesti, Lavrov je izjavio da Rusija ima pravo odgovoriti ako njezini interesi ili imovina budu na meti.

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 - Ako bi netko zadirao u naše interese, u našu imovinu, imali bismo jednako pravo izravno sudjelovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku Federaciju smatrati sudjelovanjem u ratu, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze - zaprijetio je Lavrov Londonu.

Nije dugo trebalo čekati reakciju s Otoka, pa je tako novi britanski premijer Andy Burnham rekao da je UK sto posto uz Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Londnu je u ponedjeljak optužilo Ujedinjenu Kraljevinu da djeluje kao sudionik u onome što je nazvalo ukrajinskim „terorističkim napadima” te upozorilo da će sve veća potpora Londona Kijevu imati posljedice.

 - Što je dublja uključenost u sukob i što je veća potpora Kijevom terorističkom stroju, to će cijena biti viša - navodi se u priopćenju.

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