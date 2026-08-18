Nakon što je Ukrajina napala iranski brod u Kaspijskom jezeru, rat u Ukrajini dobio je novu međunarodnu notu, time i potencijalnu eskalaciju. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je Ujedinjeno Kraljevstvo nakon što je Ukrajina koristila dronove koje su proizvele dvije britanske tvrtke u napadima duboko u Rusiji tijekom proteklih šest mjeseci, uključujući napade na rafinerije nafte u Volgogradu i blizini Moskve.

U intervjuu za ruske Vesti, Lavrov je izjavio da Rusija ima pravo odgovoriti ako njezini interesi ili imovina budu na meti.

- Ako bi netko zadirao u naše interese, u našu imovinu, imali bismo jednako pravo izravno sudjelovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku Federaciju smatrati sudjelovanjem u ratu, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze - zaprijetio je Lavrov Londonu.

Nije dugo trebalo čekati reakciju s Otoka, pa je tako novi britanski premijer Andy Burnham rekao da je UK sto posto uz Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Londnu je u ponedjeljak optužilo Ujedinjenu Kraljevinu da djeluje kao sudionik u onome što je nazvalo ukrajinskim „terorističkim napadima” te upozorilo da će sve veća potpora Londona Kijevu imati posljedice.

- Što je dublja uključenost u sukob i što je veća potpora Kijevom terorističkom stroju, to će cijena biti viša - navodi se u priopćenju.