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STRAŠNI PRIZORI

VIDEO: HOROR U UKRAJINI Rusi projektilom pogodili mjesto puno ljudi, ima mrtvih

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO: HOROR U UKRAJINI Rusi projektilom pogodili mjesto puno ljudi, ima mrtvih
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Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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U napadu je oštećeno deset privatnih kuća, kafić, pošta i trgovina, kao i najmanje sedam auta. Na mjesto napada odmah su stigle hitne službe...

Najmanje deset ljudi poginulo je, a 17 ih je ranjeno u ruskom raketnom napadu na mjesto Pečenjige u Harkivskoj oblasti, objavile su ukrajinske vlasti. Napad se dogodio u utorak ujutro, a prema riječima načelnika regionalne vojne uprave Harkiva Oleha Sinjehubova, pogođeno je područje na kojem se nalaze pošta, trgovine i stambene zgrade.

- Rusi su jutros brutalno pogodili krcato raskrižje u Pečenjigama u Harkivskoj oblasti, gdje se nalaze pošta i trgovine, okruženi stambenim zgradama ć poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

U napadu je oštećeno deset privatnih kuća, kafić, pošta i trgovina, kao i najmanje sedam auta. Na mjesto napada odmah su stigle hitne službe, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć.

Spasioci su ugasili požar koji je izbio nakon napada, dok se na terenu nastavlja sanacija posljedica.

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Zelenski je izrazio sućut obiteljima i prijateljima poginulih te najavio odgovor na ruski napad.

- Na ovaj ruski udar sigurno ćemo odgovoriti - poručio je ukrajinski predsjednik, pozvavši istodobno međunarodne partnere da dodatno pritisnu Rusiju i nastave pomagati Ukrajini.

Napadi i na Kijevsku oblast i Zaporižju

Ruski napadi nisu bili ograničeni na Harkivsku oblast.

Rano u utorak ruski dronovi napali su i Kijevsku oblast, gdje je oštećena civilna infrastruktura u okrugu Brovari. Oštećeni su poslovna zgrada, skladišta i privatna kuća.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Na tri lokacije izbili su požari, a lokalne vlasti pozvale su stanovnike da ostanu u skloništima dok traje zračna uzbuna. U tim napadima zasad nema potvrđenih žrtava.

U Zaporižju su pak u napadu dronom kasno u ponedjeljak poginule dvije osobe – 43-godišnji muškarac i 41-godišnja žena.

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Djelomično je uništena stambena zgrada, a nakon udara izbio je požar koji su spasioci uspjeli ugasiti.

Rusija lansirala 147 dronova

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je Rusija od 18 sati u ponedjeljak lansirala ukupno 147 jurišnih dronova, uključujući Shahede s mlaznim motorima.

Aftermath of a Russian drone attack in Kharkiv region
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ruske snage koristile su i bespilotne letjelice Gerbera i Parody, koje služe kao mamci za ukrajinsku protuzračnu obranu.

Ukrajina je odgovorila borbenim zrakoplovima, protuzračnim raketnim sustavima, elektroničkim ratovanjem i mobilnim vatrenim timovima.

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Do 8 sati ujutro ukrajinske obrambene snage objavile su da su oborile ili neutralizirale 111 ruskih dronova. Pogoci su zabilježeni na 19 lokacija, dok su ostaci srušenih letjelica pali na još tri mjesta.

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