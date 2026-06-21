Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja
Britanski kralj Charles će po prvi put kao monarh otkriti osobni porezni račun
Kralj Charles postat će prvi britanski monarh u modernom dobu koji će otkriti svoj osobni porezni račun, piše u nedjelju BBC.
Njegove porezne uplate bit će objavljene u četvrtak kao novi element u godišnjim kraljevskim financijskim računima, a izvori iz palače tvrde da je odluka bila osobna odluka kralja.
Buckinghamska palača kaže da je taj potez dio modernizacijske težnje za većom transparentnošću i "poticanjem šireg razumijevanja naše odgovornosti".
Potez će javnosti otkriti kraljeve porezne doprinose za prethodnu godinu - 2024.-25. i uključivat će poreze na njegov prihod poput zarade od vojvodstva Lancastera, osobnih ulaganja i zarade s kraljevih privatnih imanja, poput Sandringhama i Balmorala.
Glasnogovornik Buckinghamske palače rekao je da je to dio šireg nastojanja da se bude otvoreniji prema javnosti.
"Jednostavno rečeno, nastavljamo se modernizirati i razvijati."
Kada je bio princ od Walesa, Charels je također otkrivao koliko poreza plaća.
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