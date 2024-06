Britanski kralj odlikovao lady Jadranku Njerš Beresford-Peirse

Britanski kralj Charles dodijelio je Jadranki Njerš Beresford-Peirse titulu MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) zbog dugogodišnjeg rada na razvoju britansko-hrvatskih odnosa, filantropije i zaštite kulturnog nasljeđa Hrvatske, priopćilo je u subotu britansko veleposlanstvo u Zagrebu.

Odlikovanje Jadranke Njerš Beresford-Peirse, koja ima plemićku titulu "lady", objavljeno je u subotu kada je kralj Charles za svoj rođendan podijelio više počasti.

Jadranka Njerš Beresford-Peirse rođena je u Đurđenovcu, ali veći dio života živi u Londonu.

Kako se navodi u priopćenju britanskog veleposlanstva, ona i suprug Sir Henry Grant de la Poer Beresford-Peirse osnovali su 1991. Međunarodnu zakladu za hrvatske spomenike (International Trust for Croatian Monuments) "kao reakciju na goleme ratne štete na hrvatskim znamenitostima, muzejima i baštini".

- Zaklada je u posljednje 33 godine prikupljala novac te organizirala stručne razmjene za obnovu i zaštitu hrvatskih povijesnih spomenika i kulturne baštine, ugrožene ratom, prirodnim katastrofama, zapuštenošću ili nedostatkom sredstava. Time je značajno pridonijela i očuvanju hrvatskih znamenitosti i odnosima Velike Britanije i Hrvatske - dodaje se u priopćenju.

Kralj Charles posjetio je, tada kao prijestolonasljednik, Osijek 2016. te je "upoznao majstore obnove vitraja i uvjerio se u golem doprinos rada Lady Beresford-Peirse", navodi se u priopćenju.

Spomenuta zaklada je između ostalog podržala obnovu vukovarskog Dvorca Eltz, popravak osječke Konkatedrale, popravak krova Palače Dubrovačkog ljetnog festivala i Franjevačkog samostana i Crkve Svetog Blaža u Dubrovniku.

Također je pomagala knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon potresa 2020., osigurala stipendije za stručne poslijediplomske studije, dok je Njerš Beresford-Peirse, između ostalog, posredovala u povezivanju Royal Academy of Arts, Victoria & Albert muzeja te Weymouth Collegea s Gradskim muzejem u Vukovaru, Ministarstvom kulture i s dubrovačkim muzejima.

- Ponosni smo što je trud i sjajan rad Lady Jadranke na povezivanju najboljeg u kulturi i radu u zajednici Velike Britanije i Hrvatske dobio ovo visoko priznanje - rekao je britanski veleposlanik u Hrvatskoj Simon Thomas čestitajući Njerš Beresford-Peirse, priopćilo je britansko veleposlanstvo.

Njerš Beresford-Peirse odlikovana jer ranije medaljom Grada Dubrovnika, ministarstva kulture i Redom Danice Hrvatske.