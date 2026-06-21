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POTRES U LONDONU

Britanski ministar gospodarstva odbacuje nagađanja: Starmer ne planira podnijeti ostavku

Piše HINA,
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Britanski ministar gospodarstva odbacuje nagađanja: Starmer ne planira podnijeti ostavku
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Danas, kao i svakog drugog dana otkako poznajem Keira, on se trudi i naporno radi, rekao je Peter Kyle

Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je u nedjelju da nema razloga vjerovati da premijer Keir Starmer planira u ponedjeljak objaviti svoju ostavku, nakon napisa britanskog lista Observer.

U razgovoru za Sky News Kyle je rekao da je u petak imao "iskren" razgovor sa Starmerom.

Britanski list Observer izvijestio je da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države.

Na pitanje o izvješćima da se Starmer priprema za ostavku, Kyle je rekao da "nema razloga vjerovati da su ona istinita. Mnogo je tu nagađanja."

- Danas, kao i svakog drugog dana otkako poznajem Keira, on se trudi i naporno radi. Istovremeno pokušava stvoriti prostor u kojem razmišlja i promišlja o političkoj zbilji i izazovima, kao i prilikama koje su pred nama - dodao je Kyle.

Ministar je odbio ulaziti u detalje o sadržaju svog razgovora sa Starmerom od petka, osim što je rekao da je bio dug i da premijer „nije iznio nijedan problem... od njegova vlastitog interesa. Uvijek se radilo o zemlji“.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.

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