Britanski ministar obrane: Putin i Rusija su nam najveća prijetnja

Britanski ministar obrane Wes Streeting u nedjelju je rekao da su Rusija i ruski predsjednik Vladimir Putin najveća prijetnja sigurnosti Velike Britanije, upozorivši da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovu životu.

Streeting je rekao da je ta prijetnja jedan od razloga za odluku o "najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka Hladnog rata".

- Imamo rat na našem kontinentu. Imamo ruskog predsjednika s imperijalističkim ambicijama, koji neprestano testira britansku obranu, obranu NATO-a i snagu naših savezništava - rekao je u razgovoru za The Sun uoči početka konferencije Laburističke stranke u Liverpoolu.

- Stoga je neugodna stvarnost da se suočavamo s većim rizikom od rata nego u bilo kojem trenutku mojeg života - dodao je.

Streeting je rekao da je uvjeren da Britanija trenutačno ima ono što joj je potrebno za sigurnost, ali da to ne bi bio slučaj ako bi njezine obrambene sposobnosti ostale nepromijenjene sljedećih pet godina.

- Vojna snaga jača odvraćanje, a snažno odvraćanje znatno smanjuje mogućnost da završimo u ratu s Rusijom ili bilo kim drugim - poručio je.