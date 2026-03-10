Britanski parlament odbio djeci zabraniti društvene mreže

Zastupnici u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva odbacili su prijedlog o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Prijedlog o ograničenju dobne granice podržali su mnogi u javnosti ranije ove godine nakon sve snažnijih poziva brojnih aktivista, među kojima je i glumac Hugh Grant. Svi oni koji se zalažu za zabranu, po ugledu na Australiju smatraju da su roditelji tinejdžera u "nemogućoj poziciji" zbog online štete kojoj su izložena njihova djeca. Drugi, među kojima su i članovi Nacionalnog društva za sprečavanje okrutnosti prema djeci (NSPCC), upozorili su da bi zabrana mogla rezultirati 'guranjem' tinejdžera u neregulirane kutke interneta.

Protiv predložene izmjene Zakona o dobrobiti djece i školama, koju je predložio bivši konzervativni ministar John Nash, glasalo je 173 zastupnika, a za izmjenu zakona njih 134 od ukupno 307 zastupnika.

No zabrana bi se u budućnosti ipak mogla realizirati nakon je Donji dom podržao vladin zahtjev da se državnoj tajnici daju dodatne ovlasti.

Prema amandmanu koji je umjesto toga uveden, ministrica znanosti Liz Kendall mogla bi "ograničiti ili zabraniti djeci određene dobi pristup uslugama društvenih medija i chat botovima".

Kendall bi mogla ograničiti i korištenje virtualne privatne mreže (VPN) za djecu, kao i pristup značajkama koje izazivaju ovisnost te promijeniti dobnu granicu digitalnog pristanka u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekla je zastupnicima ministrica obrazovanja Olivia Bailey.

Nash je glasanje Donjeg doma nazvao "duboko razočaravajućim", obećavši da će učiniti "sve što je moguće" da bi oživio prijedlog u Gornjem domu.

I dok zastupnici razmatraju promjene koje je predložio Gornji dom, Bailey je rekla: "Mnogi roditelji i članovi kampanje pozvali su na potpunu zabranu društvenih medija za mlađe od 16 godina. Drugi su pak, uključujući i dječje dobrotvorne organizacije, upozorili da bi opća zabrana mogla usmjeriti djecu prema manje reguliranim kutcima interneta ili tinejdžere dovesti u situaciju da budu nespremni kada počnu koristiti internet."

"Stoga je vlada prošli tjedan pokrenula konzultacije kako bi dobila uvid u mišljenja koja će nam pomoći u oblikovanju predstojećih poteza i zajamčiti da nam djeca odrastaju u sigurnijem, zdravijem i bogatijem odnosu s online svijetom.“

Tijekom konzultacija raspravljat će se o tomu treba li za korištenje platforma društvenih medija odrediti minimalnu dobnu granicu i trebaju li platforme isključiti značajke koje izazivaju ovisnost poput automatske reprodukcije.