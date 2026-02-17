Obavijesti

News

Komentari 0
nakon Australije

Britanija planira zabraniti društvene mreža za mlađe od 16

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Britanija planira zabraniti društvene mreža za mlađe od 16
Australija uvela zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina po uzoru na Australiju i zatvoriti rupu u zakonu koja je AI chatbotove ostavila izvan sigurnosnih pravila

Admiral

Australija je u prosincu postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, blokirajući ih na platformama kao što su TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, a njezin primjer slijede mnoge druge zemlje.

Zabrane korištenja društvenih mreža dolaze usred rastuće zabrinutosti zbog njihovog utjecaja na zdravlje i sigurnost djece.

Vlada premijera Keira Starmera prošlog je mjeseca pokrenula konzultacije o zabrani društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina i sada radi na promjeni zakonodavstva kako bi se sve promjene mogle uvesti u roku od nekoliko mjeseci od završetka konzultacija.

Platforme društvenih mreža, uključujući TikTok, Facebook i Snapchat, kažu da njihovi korisnici moraju imati najmanje 13 godina da bi se registrirali. Zagovornici zaštite djece kažu međutim da su kontrole nedovoljne, a službeni podaci u nekoliko europskih zemalja pokazuju da ogroman broj djece mlađe od 13 godina ima račune na društvenim mrežama.

PRIHVAĆEN NACRT ZAKONA Portugal uvodi stroža pravila: Djeca od 13 do 16 na društvene mreže uz dopuštenje roditelja
Portugal uvodi stroža pravila: Djeca od 13 do 16 na društvene mreže uz dopuštenje roditelja

Britanski Zakon o online sigurnosti iz 2023. jedan je od najstrožih na svijetu, ali ne pokriva interakcije jedan na jedan s AI chatbotovima osim ako ne dijele informacije s drugim korisnicima, što je rupa u zakonu koja bi uskoro trebala biti zatvorena, rekla je ministrica tehnologije Liz Kendall.

Britanija ne može dopustiti da regulatorne praznine traju nakon što je zakonu trebalo gotovo osam godina da prođe i stupi na snagu, naglasila je.

SIGURNOSNO UPOZORENJE TikTok vas može pratiti i bez aplikacije: Evo kako to spriječiti
TikTok vas može pratiti i bez aplikacije: Evo kako to spriječiti

"Zabrinuta sam zbog AI chatbotova... kao i premijer, zbog utjecaja koji imaju na djecu i mlade", rekla je Kendall za Times Radio, dodajući da neka djeca formiraju odnose jedan na jedan s AI sustavima koji nisu dizajnirani imajući na umu sigurnost djece.

Rekla je da će vlada iznijeti svoje prijedloge prije lipnja.

U razgovoru s britanskim medijima u ponedjeljak, Kendall je rekla da će tehnološke tvrtke biti odgovorne za osiguravanje usklađenosti svojih sustava s britanskim zakonom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
S Dabrom pjevali i policajci; Plenković: Koalicija je sigurna, ovo je politički nebranjivo
IZ MINUTE U MINUTU

S Dabrom pjevali i policajci; Plenković: Koalicija je sigurna, ovo je politički nebranjivo

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026