NJEMAČKA RAZMATRA ZABRANU?

Merz: Društvene mreže treba zabraniti djeci do 14 godina

Piše HINA,
Merz: Društvene mreže treba zabraniti djeci do 14 godina
Foto: Michael Bihlmayer/REUTERS

Njemački kancelar Friedrich Merz podržao je zahtjev za zabranu društvenih mreža za mlađe od 14 godina što je zatražio i njegov koalicijski partner Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), objavljeno je u srijedu

„U situaciji u kojoj 14-godišnja djeca po pet sati dnevno provode uz zaslon mobitela i kada se kompletna socijalizacija provodi kroz društvene mreže ne smijemo se čuditi kada ta ista djeca pokazuju zaostatke u osobnom razvoju i socijalizaciji“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) u političkom podcastu.

Merz je rekao kako, iako je generalno protiv zabrana, „simpatizira“ s prijedlogom manjeg partnera u koalicijskoj vladi, Socijaldemokratskom strankom Njemačke (SPD) koja je proteklih dana iznijela zahtjev za strogim reguliranjem korištenja društvenih mreža kod mladih uz potpunu zabranu za mlađe od 14 godina.

„U prvom planu mora stajati pitanje kako zaštititi djecu u dobi u kojoj moraju prije svega imati vremena za igru, učenje i koncentraciju na školu“, rekao je Merz.

Njemačka: Socijaldemokrati traže zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina

I njegova stranka CDU će se sljedećeg vikenda na redovnoj stranačkoj konvenciji u Stuttgartu baviti pitanjem zabrane i ograničavanja društvenih medija za djecu i mlade.

Pokrajinski ogranak CDU-a za Schleswig-Holstein donosi zahtjev za izmjenu zakona koja bi omogućila zabranu društvenih medija za mlađe od 14 godina i strogu kontrolu pristupa za mlađe od 16.

