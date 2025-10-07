Britanski studenti prosvjeduju na obljetnicu napada Hamasa na Izrael. Starmer: Odustanite!

Velika Britanija će uvijek biti protiv onih koji žele nauditi židovskim zajednicama, izjavio je premijer Keir Starmer i pozvao studente da odustanu od prosvjeda na drugu obljetnicu Hamasovih napada na Izrael 7. listopada.

Svako izraelsko dijete trebalo bi u sigurnosti živjeti uz svoje palestinske susjede, rekao je Starmer u članku u listu The Times.

Demonstracije koje bi se trebale održati na sveučilištima je nazvao "nebritanskima" jer ne poštuju druge.

Dodao je da neki koriste propalestinske prosvjede kao "izgovor na napade na britanske Židove".

- Danas, na obljetnicu zločina 7. listopada, studenti ponovno planiraju prosvjede. To nismo mi kao zemlja. Nebritanski je ne poštivati druge - rekao je Starmer.

Obljetnica Hamasovih napada događa se nekoliko dana nakon što je Britanac sirijskog porijekla Jihad Al-Shamie (35) nožem ubio dvojicu muškaraca pred sinagogom u Manchesteru.